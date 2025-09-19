Nice : Franck Haise n'est pas trahi par son vestiaire

L’OGC Nice vit un début de saison en demi-teinte. Malgré deux victoires convaincantes, les hommes de Franck Haise ont déjà connu quelques désillusions. Arrivé lors du mercato estival pour renforcer l’entre jeu, Salis Abdul Samed s’est confié sur sa relation avec Franck Haise qu’il considère comme un père.

L’OGC Nice se déplace à Brest ce samedi dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1 . Les Aiglons veulent enchaîner après une victoire face à Nantes la semaine passée. Franck Haise retrouve petit à petit un groupe un peu plus étoffé après les blessures du début de saison. Arrivé cet été en provenance du RC Lens pour 2,5 millions d’euros, Salis Abdul Samed veut s’imposer dans le onze de départ du technicien français. L’international ghanéen a retrouvé Franck Haise en arrivant sur la Côte d’Azur. Il lui rend hommage avant ce week-end.

Salis Abdul Samed rend hommage à Haise

Sur le banc lors du dernier match, Salis Abdul Samed veut montrer plus du côté du sud de la France. Le milieu de terrain pourra compter sur son entraîneur qu’il considère comme un père. « C’est mon papa en Europe, je le vois comme ça. Quand il me dit quelque chose. Je sais que c’est pour mon bien. Il… Non, je ne vais pas parler de ça. Je ne veux pas pleurer en parlant de lui, mais il a été très important dans ma vie privée, explique-t-il avant de poursuivre. « On a encore eu une discussion à mon retour de sélection, je me sens mieux depuis que le papa m’a parlé. J’avais un blocage dans la tête, j’essayais davantage d’éviter les blessures et de prendre la confiance en jouant simple. Il m’a montré des images et des statistiques, m’a dit de me lâcher, de tenter la passe qui peut faire mal à l’adversaire. Ce que j’ai fait à l’entraînement cette semaine. Je me sens mieux depuis. Je progresse, » conclut-il. Salis Abdul Samed aura à cœur de rendre ce que Franck Haise lui a donné. Le milieu de terrain sera un élément important dans l’entre jeu niçois cette saison. Il ne faut pas omettre que les Aiglons vont devoir disputer l’Europa League dès la semaine prochaine.

S. Samed Ghana • Âge 25 • Milieu Friendly International Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0