Nice : Franck Haise n'est pas trahi par son vestiaire

Tes pas, rires.
Il faut des résultats pour avoir une telle confiance de la part de sa direction. Si LE nous avait fait une Amorim à United, c est de Jean Bouin qu il regarderait les matchs ...
"Les vrais dépositaires des valeurs d'un club, ce sont ses supporters. " C'est quoi les valeurs des supporters nantais? En quoi elles diffèrent de ceux de Rennes?
"inventer une idée" XD
Rires avec vos "tout le monde" là. Attendons leurs témoignages au lieu de parler en leur nom.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
🗞️ Salis Abdul Samed sur son papa Franck Haise : « C’est mon papa en Europe, je le vois comme ça. Quand il me dit quelque chose. Je sais que c’est pour mon bien. Il… Non, je ne vais pas parler de ça (il s’arrête, ses yeux brillent). Je ne veux pas pleurer en parlant de lui