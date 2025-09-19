ICONSPORT_270215_0196

Nice : Franck Haise n'est pas trahi par son vestiaire

OGC Nice19 sept. , 14:00
parNathan Hanini
L’OGC Nice vit un début de saison en demi-teinte. Malgré deux victoires convaincantes, les hommes de Franck Haise ont déjà connu quelques désillusions. Arrivé lors du mercato estival pour renforcer l’entre jeu, Salis Abdul Samed s’est confié sur sa relation avec Franck Haise qu’il considère comme un père.
L’OGC Nice se déplace à Brest ce samedi dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Les Aiglons veulent enchaîner après une victoire face à Nantes la semaine passée. Franck Haise retrouve petit à petit un groupe un peu plus étoffé après les blessures du début de saison. Arrivé cet été en provenance du RC Lens pour 2,5 millions d’euros, Salis Abdul Samed veut s’imposer dans le onze de départ du technicien français. L’international ghanéen a retrouvé Franck Haise en arrivant sur la Côte d’Azur. Il lui rend hommage avant ce week-end.

Salis Abdul Samed rend hommage à Haise

Sur le banc lors du dernier match, Salis Abdul Samed veut montrer plus du côté du sud de la France. Le milieu de terrain pourra compter sur son entraîneur qu’il considère comme un père. « C’est mon papa en Europe, je le vois comme ça. Quand il me dit quelque chose. Je sais que c’est pour mon bien. Il… Non, je ne vais pas parler de ça. Je ne veux pas pleurer en parlant de lui, mais il a été très important dans ma vie privée, explique-t-il avant de poursuivre. « On a encore eu une discussion à mon retour de sélection, je me sens mieux depuis que le papa m’a parlé. J’avais un blocage dans la tête, j’essayais davantage d’éviter les blessures et de prendre la confiance en jouant simple. Il m’a montré des images et des statistiques, m’a dit de me lâcher, de tenter la passe qui peut faire mal à l’adversaire. Ce que j’ai fait à l’entraînement cette semaine. Je me sens mieux depuis. Je progresse, » conclut-il. Salis Abdul Samed aura à cœur de rendre ce que Franck Haise lui a donné. Le milieu de terrain sera un élément important dans l’entre jeu niçois cette saison. Il ne faut pas omettre que les Aiglons vont devoir disputer l’Europa League dès la semaine prochaine. 
S. Samed

S. Samed

GhanaGhana Âge 25 Milieu

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

20 septembre 2025 à 19:00
Brest
19:00
Nice
Articles Recommandés
ICONSPORT_165988_0001
OL

OL : Satriano, Molebe ou Gomes, le choix est simple

Valentin Rongier
FC Nantes

« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

ICONSPORT_270646_0413
PSG

Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby

ICONSPORT_271121_0015
Ligue des Champions

Barça-PSG : Koundé veut faire payer Paris

Fil Info

16:00
OL : Satriano, Molebe ou Gomes, le choix est simple
15:40
« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier
15:20
Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby
15:00
Barça-PSG : Koundé veut faire payer Paris
14:30
OM-PSG : Nayef Aguerd toujours incertain
14:30
OM : Plus fort que Yamal, Greenwood affole l’Europe
13:40
ASSE : Le Stassin nouvelle version va tout casser
13:20
OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire
13:00
Endrick à l'OM, rendez-vous secret à Madrid !

Derniers commentaires

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Tes pas, rires.

Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby

Il faut des résultats pour avoir une telle confiance de la part de sa direction. Si LE nous avait fait une Amorim à United, c est de Jean Bouin qu il regarderait les matchs ...

« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

"Les vrais dépositaires des valeurs d'un club, ce sont ses supporters. " C'est quoi les valeurs des supporters nantais? En quoi elles diffèrent de ceux de Rennes?

OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire

"inventer une idée" XD

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires avec vos "tout le monde" là. Attendons leurs témoignages au lieu de parler en leur nom.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading