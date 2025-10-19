L1 : Nice hurle, le patron de l'arbitrage intervient

La rencontre de ce samedi entre Nice et l’Olympique Lyonnais a connu une interruption du jeu qui fait parler. Ce dimanche, le patron de l’arbitrage français Antony Gautier est monté au créneau pour défendre Jérôme Brisard.

C'est inacceptable. C'est un manque de respect pour les victimes du 14 juillet, leurs familles, et toute la ville de Nice. Pas seulement l'OGC Nice », a-t-il déclaré. Par la suite, Fabrice Bocquet a également expliqué vouloir parler avec le patron de l'arbitrage français Antony Gautier pour que cela ne se reproduise plus. La rencontre entre Nice et l' Olympique Lyonnais a connu un fait extra sportif ce samedi. Le match a été arrêté à la suite des chants injurieux envers l'organisation terroriste Daech, responsable de l'attentat à Nice, le 14 juillet 2016. Une situation qui a révolté les Niçois y compris le président Fabrice Bocquet. Dans un communiqué, le président des Aiglons a dénoncé cet arrêt : «

J’ai échangé avec Jérôme brièvement après la rencontre, s’il a clairement entendu “on t’enc…”, il a été dans l’incapacité d’entendre le premier mot, à savoir le terme Daech - Antony Gautier sur la situation à Nice dans l'Equipe

L’arbitre n’était pas au courant

Ce dimanche, l’ancien arbitre lui a répondu en prenant la défense de Jérôme Brisard. Dans le journal l’Equipe, Antony Gautier explique que son homologue n’a pas entendu la première partie de la phrase. Mais il en appelle également au bon sens : « Les arbitres ne peuvent pas connaître les habitudes de tous les clubs de supporters ici ou là. Encore une fois, s’il avait été informé, il n’aurait pas arrêté la rencontre exceptionnellement. C’est du bon sens, » explique-t-il. Jérôme Brisard, arbitre de la rencontre n’était pas au courant du chant. C’est l'entraîneur Franck Haise qui lui a partagé l’information. Par la suite la rencontre a repris son cours et l’OGC Nice s’est imposé 3-2. Une situation inédite qui ne devrait plus se reproduire par la suite. Le président de l'OGC Nice, Fabrice Bocquet a également dévoilé la volonté de s'entretenir avec la FFF sur cet incident.