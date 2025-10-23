EL : Nice encore battu à Vigo

3e journée de l'Europa League :

Stade de Balaídos.

Celta Vigo - OGC Nice : 2-1.

Buts : Aspas (2e), Iglesias (75e) pour le Celta Vigo ; Cho (16e) pour Nice.

Expulsion : Clauss (38e) pour Nice.

Malgré une bonne résistance à 10 contre 11 pendant plus de la moitié du match, l'OGC Nice s'est une nouvelle fois incliné en Europa League sur la pelouse du Celta Vigo (2-1)...

Tourné en ridicule en Coupe d’Europe depuis la saison dernière, Nice débutait encore très mal sa rencontre puisque dès le début, Aspas ouvrait le score pour le Celta Vigo d’une belle reprise de volée du gauche (1-0 à la 2e). Malgré ce nouveau coup du sort, les Aiglons réagissaient vite avec Cho qui égalisait d’un tir croisé du gauche (1-1 à la 16e). Sauf que juste avant la pause, le capitaine Clauss écopait d’un deuxième carton jaune pour un tacle à retardement sur Zaragoza au milieu de terrain (38e) et laissait donc son équipe à 10 contre 11.

Après la mi-temps, Starfett voyait son but refusé pour un hors-jeu d’Alonso (50e), puis Iglesias trouvait le poteau (61e). Mais dans le dernier quart de jeu, ce même Iglesias trouvait la faille dans la défense niçoise. Sur une passe en profondeur de Mingueza, l’attaquant espagnol se défaisait du marquage, avant de se retourner et de frapper du gauche pour faire mouche malgré le contre d’Oppong (2-1 à la 75e). Un but qui enterrait pour de bon les espoirs des Niçois, qui restent sur 15 matchs sans succès sur la scène européenne...

À cause de cette troisième défaite en autant de journées, l’OGCN de Franck Haise se retrouve dans les quatre derniers de cette Europa League avec toujours zéro point au compteur…