EL : Nice encore battu à Vigo

23 oct.
parAlexis Rose
3e journée de l'Europa League :
Stade de Balaídos.
Celta Vigo - OGC Nice : 2-1.
Buts : Aspas (2e), Iglesias (75e) pour le Celta Vigo ; Cho (16e) pour Nice.
Expulsion : Clauss (38e) pour Nice.
Malgré une bonne résistance à 10 contre 11 pendant plus de la moitié du match, l'OGC Nice s'est une nouvelle fois incliné en Europa League sur la pelouse du Celta Vigo (2-1)...
Tourné en ridicule en Coupe d’Europe depuis la saison dernière, Nice débutait encore très mal sa rencontre puisque dès le début, Aspas ouvrait le score pour le Celta Vigo d’une belle reprise de volée du gauche (1-0 à la 2e). Malgré ce nouveau coup du sort, les Aiglons réagissaient vite avec Cho qui égalisait d’un tir croisé du gauche (1-1 à la 16e). Sauf que juste avant la pause, le capitaine Clauss écopait d’un deuxième carton jaune pour un tacle à retardement sur Zaragoza au milieu de terrain (38e) et laissait donc son équipe à 10 contre 11.
Après la mi-temps, Starfett voyait son but refusé pour un hors-jeu d’Alonso (50e), puis Iglesias trouvait le poteau (61e). Mais dans le dernier quart de jeu, ce même Iglesias trouvait la faille dans la défense niçoise. Sur une passe en profondeur de Mingueza, l’attaquant espagnol se défaisait du marquage, avant de se retourner et de frapper du gauche pour faire mouche malgré le contre d’Oppong (2-1 à la 75e). Un but qui enterrait pour de bon les espoirs des Niçois, qui restent sur 15 matchs sans succès sur la scène européenne...
À cause de cette troisième défaite en autant de journées, l’OGCN de Franck Haise se retrouve dans les quatre derniers de cette Europa League avec toujours zéro point au compteur…

Europa League

23 octobre 2025 à 21:00
Celta de Vigo
Aspas Juncal2'Peprah Oppong75'(og)
2
1
Match terminé
Nice
Cho16'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
81
ENTRE
B. Nguene
NiceNice
SORT
K. Omoruyi Benjamin
NiceNice
Remplacement
81
ENTRE
J. Boga
NiceNice
SORT
T. Louchet
NiceNice
Carton jaune
80
M. Fernández Arroyo
Celta de VigoCelta de Vigo
Remplacement
78
ENTRE
F. Cervi
Celta de VigoCelta de Vigo
SORT
B. Zaragoza Martínez
Celta de VigoCelta de Vigo
Derniers commentaires

EL : Le LOSC perd un match complètement fou

Pour le coup l'arbitre a vraiment tué le Losc

LOSC : Letang hurle dans les couloirs et appelle direct l’UEFA

Les olympiques se plaignent mais la le LOSC s'est très clairement fait entuber. Quel scandale ! Autant Lille peut faire des matches merdiques autant là ils se sont fait enfoncer !

OM-Lens : Thauvin va faire pleurer Marseille

Va t il se liquéfier et aider son club adoré...possible. Sinon en l'état Lens peut enfoncer la tête de l'OM sous l'eau. L'arbitrage sera aussi à observer.

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

C’est tout à fait ça..très bien vu

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

je trouve scandaleux le rouge des portugais. Le marseillais fait exprès de tomber au contact.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

