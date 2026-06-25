Yanel Zézé signe pro à Nantes (officiel)

Frère de l’ancien défenseur nantais Nathan Zézé, le gardien de but Yanel Zézé a paraphé ce jeudi son premier contrat professionnel avec les Canaris.

« Pur produit de l'Académie, Yanel Zézé poursuit son parcours au club qu’il a toujours connu. Présent sur les bords de l'Erdre depuis ses débuts dans le football, Yanel a, comme son frère ainé Nathan, toujours travaillé avec une exemplarité irréprochable (…) Entouré de sa famille au moment de la signature, il ouvre une nouvelle page de son histoire avec le FC Nantes. Une histoire décidément bien ancrée chez les Zézé » écrit le club de Loire-Atlantique sur son site internet.