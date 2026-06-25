Yanel Zézé signe pro à Nantes (officiel)

Yanel Zézé signe pro à Nantes (officiel)

FC Nantes25 juin , 12:22
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Frère de l’ancien défenseur nantais Nathan Zézé, le gardien de but Yanel Zézé a paraphé ce jeudi son premier contrat professionnel avec les Canaris.
« Pur produit de l'Académie, Yanel Zézé poursuit son parcours au club qu’il a toujours connu. Présent sur les bords de l'Erdre depuis ses débuts dans le football, Yanel a, comme son frère ainé Nathan, toujours travaillé avec une exemplarité irréprochable (…) Entouré de sa famille au moment de la signature, il ouvre une nouvelle page de son histoire avec le FC Nantes. Une histoire décidément bien ancrée chez les Zézé » écrit le club de Loire-Atlantique sur son site internet.
Articles Recommandés
Enfin A La Hauteur Du Psg De Zerbi Se Venge
PSG

Enfin à la hauteur du PSG, De Zerbi se venge

Habib Beye Maintenu A Lom A Cause De La Dncg
OM

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

Le Psg Aide Lol Dans Le Dossier Openda
OL

Le PSG aide l’OL dans le dossier Openda

Naïr
ASSE

ASSE : Exempt d’entraînement, Naïr va signer

Fil Info

25 juin , 13:40
Enfin à la hauteur du PSG, De Zerbi se venge
25 juin , 13:20
Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?
25 juin , 13:00
Le PSG aide l’OL dans le dossier Openda
25 juin , 12:40
ASSE : Exempt d’entraînement, Naïr va signer
25 juin , 12:20
PSG : Kvaratskhelia envoyé à Liverpool pour remplacer Salah
25 juin , 12:00
OM : L'UEFA bloque la vente de Greenwood
25 juin , 11:30
Nantes : Ça sent déjà le clash avec Der Zakarian
25 juin , 11:00
Esp : Barcelone éjecte Jules Koundé
25 juin , 10:40
France-Norvège menacé, ça ne s'arrête jamais

Derniers commentaires

Le PSG aide l’OL dans le dossier Openda

Il a montré de quoi il était capable en L1. Après une saison ratée à la Juve, c'est sans doute le bon moment pour le faire venir en prêt. Un deal gagnant/gagnant entre un joueur qui doit se relancer, au moment où on a besoin d'un 9 d'expérience à moindre coût. Reste la question de son salaire, 600000 brut, sur lequel on ne peut pas s'aligner. Bref, MLJ va encore devoir faire des miracles. Mais il a bien réussi à faire venir Endrik, donc tout est possible.

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

Tu vas voir ce que va devenir ta planète Foot quand tout le monde va apprendre que le Qatar a bien acheté les deux Champions League. 😏😆🤣

PSG : La presse anglaise annonce le transfert de Barcola

tu parles de quoi rémi?De l'incapacité et la frustration de ne plus gagner de ldc?

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

Apparemment... de plus en plus de gens confirment bien que l'OM comptait à ce que l'OL soit interdit de Coupe d'Europe par la DNCG afin que l'OM puisse accéder à la Champions League. C'est incroyable !... il y en a qui doute de rien !

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

Porter l'affaire devant le TAS, point final.

Habib Beye Maintenu A Lom A Cause De La Dncg

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading