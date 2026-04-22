PSG : Une banderole anti-Qatar et LFP provoque un clash

Durant la première période du match PSG-Nantes, il y a eu du mouvement et une intervention des stadiers dans le parcage nantais. Tout cela à cause d'une banderole visant le Qatar et la LFP.

Le Qatar exige, la LFP obéit : Le foot français subit...on vous vomit ». Une référence directe au report du match décidé par la LFP à la demande du Paris Saint-Germain. Clément Turpin a interrompu quelques minutes le match Paris-Nantes, l'arbitre venant parler au délégué sans que l'on sache réellement pourquoi. Ligue 1 + n'a pas jugé utile de faire un plan sur le parcage où étaient massés les supporters nantais. Car c'est là que se déroulait l'action, plusieurs stadiers étant entrés dans cette tribune pour saisir une banderole, ce qui a provoqué quelques échauffourées. Objet de cette intervention, une banderole exhibée par les fans nantais : «». Une référence directe au report du match décidé par la LFP à la demande du Paris Saint-Germain.

Des fumigènes ayant été craqués simultanément à cette scène chaotique, l'arbitre a donc stoppé quelques minutes la rencontre en première période. La banderole a vite disparu, et le match a rapidement pu reprendre, tout cela sous les yeux de Nasser Al-Khelaifi, qui fêtait à cette occasion ses 800 matchs à la présidence du PSG, et de Waldemar Kita. Il ne fait aucun doute que la commission de discipline de la LFP va se pencher sur ces événements intervenus lors d'un match décalé pour aider le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.