Un gros clash en plein PSG Nantes
banderole anti Qatar pendant PSG Nantes

PSG : Une banderole anti-Qatar et LFP provoque un clash

FC Nantes22 avr. , 22:00
parClaude Dautel
7
Durant la première période du match PSG-Nantes, il y a eu du mouvement et une intervention des stadiers dans le parcage nantais. Tout cela à cause d'une banderole visant le Qatar et la LFP.
Clément Turpin a interrompu quelques minutes le match Paris-Nantes, l'arbitre venant parler au délégué sans que l'on sache réellement pourquoi. Ligue 1+ n'a pas jugé utile de faire un plan sur le parcage où étaient massés les supporters nantais. Car c'est là que se déroulait l'action, plusieurs stadiers étant entrés dans cette tribune pour saisir une banderole, ce qui a provoqué quelques échauffourées. Objet de cette intervention, une banderole exhibée par les fans nantais : « Le Qatar exige, la LFP obéit : Le foot français subit...on vous vomit ». Une référence directe au report du match décidé par la LFP à la demande du Paris Saint-Germain.
Des fumigènes ayant été craqués simultanément à cette scène chaotique, l'arbitre a donc stoppé quelques minutes la rencontre en première période. La banderole a vite disparu, et le match a rapidement pu reprendre, tout cela sous les yeux de Nasser Al-Khelaifi, qui fêtait à cette occasion ses 800 matchs à la présidence du PSG, et de Waldemar Kita. Il ne fait aucun doute que la commission de discipline de la LFP va se pencher sur ces événements intervenus lors d'un match décalé pour aider le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.
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Derniers commentaires

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Rien n est encore joué, le calendrier d Arsenal est le plus manoeuvrable, il ne joue que des bas du tableau, alors que City a encore un match piège lors de la dernière journee face à Aston Villa qui est à la lutte pour une place en LDC...

Le PSG pousse Nantes en L2 et repousse Lens à 4 points

faudrait peut etre rectifier le classement lille est 4em et l'OL 3em

PSG : Une banderole anti-Qatar et LFP provoque un clash

Tu me confonds avec ta personne. ^^ Je ne me courbe devant personne.

PSG : Une banderole anti-Qatar et LFP provoque un clash

reponds leurs pas a ces trou de balles,,ils ne meritent pas d'attention.

CdF : Nice réussit l'exploit à Strasbourg !

Bravo à Nice. Par contre... l'équipe qui va affronter Nice ce week-end peut déjà se faire des soucis et ses supporters vont bien se ronger les ongles durant tout le match. ^^ Les Niçois sont en pleine confiance.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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