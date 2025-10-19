ICONSPORT_271844_0114
Olivier Giroud

Pour balayer Lille, Nantes sort l'arme anti-Giroud

FC Nantes19 oct. , 9:30
parEric Bethsy
0
Opposé à Lille dimanche soir à la Beaujoire, le FC Nantes se méfie particulièrement d’Olivier Giroud. Les Canaris s’appuieront sur leur défenseur central Chidozie Awaziem qui a déjà croisé et neutralisé l’attaquant français en Ligue des Champions CONCACAF.
La situation devient urgente pour le FC Nantes. Après quatre matchs consécutifs sans victoire, l’équipe entraînée par Luis Castro occupe seulement la 15e place de Ligue 1, à égalité de points avec le barragiste Auxerre. Pour éviter de tomber dans la zone rouge, les Canaris seraient bien inspirés de s’imposer face à Lille dimanche soir à la Beaujoire. La tâche s’annonce compliquée face à des Lillois notamment portés par Olivier Giroud.
O. Giroud

O. Giroud

FranceFrance Âge 39 Attaquant

Europa League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
En tant qu’adversaire direct du Français, le défenseur central Chidozie Awaziem sait à quoi s’attendre. « Je pense que l’âge n’est pas ce qu’il y a de plus important, a prévenu le Nigérian en conférence de presse. Olivier Giroud marque toujours de superbes buts. C’est toujours un attaquant formidable. Il faut être sur nos gardes, attentifs avec lui. Il faut faire attention à lui car il peut marquer à tout moment. Il est très bon de la tête aussi. » Si le Nantais en parle aussi bien, c’est parce qu’il avait affronté l’ancien joueur du Los Angeles FC en février dernier.
« J’ai joué contre lui en Ligue des Champions CONCACAF, s’est souvenu celui qui portait le maillot des Colorado Rapids. C’était le premier match de la saison. Il faisait vraiment très froid (-15 degrés). C’était un match difficile. Nous avions beaucoup bataillé lui et moi, mais à la fin nous avions gagné le match (2-1). C’était un bon duel. Nous devons lui prêter une attention particulière pour qu’il ne nous fasse pas de mal. Parce que Giroud est un très bon avant-centre. » Ce jour-là, le champion du monde 2018 n’avait pas marqué.
0
