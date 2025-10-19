Pour balayer Lille, Nantes sort l’arme anti-Giroud

Tu t'adresses à la Provence et à footmercato sur un forum de foot01? Tu es bizarre toi...
Moche
Le PSG a beaucoup de chance ils récupèrent Dembélé au mois d'octobre dans une période cruciale de la saison.
t es un sacré menteur toi hein ! par exemple hier je suis scandalisé de cette regle de la double peine. mais c est la regle j y peux rien. mais je trouve ça honteux, ca gache le match et gache surtout le taf du Havre. une honte. mais toi seul sait apparemment Sergio93
mdr. il pousse le ballon et ne pourra pas du tout le recuperer, seul Flash le pourrait. ne dit pas le contraire! sois honnete
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
💬 Les mots de Chido' avant d'affronter Lille.