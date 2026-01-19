Officiel : Ali Youssif signe à Nantes

Dans le but de renforcer sa défense pour la deuxième partie de saison, le FC Nantes a fait signer Ali Youssif. « Le défenseur central Libyen devient officiellement Nantais. En provenance du championnat Tunisien, Ali Youssif Ibrahim Almusrati signe au FC Nantes jusqu’en 2028 », a fait savoir le club de la Loire-Atlantique.