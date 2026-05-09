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Nantes : Le coach idéal dit non à Kita, c'est confirmé

FC Nantes09 mai , 17:00
parCorentin Facy
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Battu par Lens vendredi soir (1-0), le FC Nantes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Waldemar Kita doit se tourner vers l’avenir en nommant son futur entraîneur. Ce ne sera pas Olivier Pantaloni.
Le couperet est tombé vendredi soir pour les supporters du FC Nantes. Battus par Lens à Bollaert (1-0), les Canaris n’ont mathématiquement plus aucune chance de se maintenir en Ligue 1. Une saison en Ligue 2 attend le pensionnaire de la Beaujoire, avec un énorme chantier devant Waldemar Kita. Il va notamment falloir nommer un nouvel entraîneur afin de succéder à Vahid Halilhodžić, en fin de contrat au mois de juin. Ces dernières semaines, le nom d’Olivier Pantaloni avait circulé puisque l’actuel coach du FC Lorient est fortement pressenti sur le départ.
Le profil du Corse était idéal sur le papier : un bâtisseur qui connaît la Ligue 2 et qui est capable d’avoir de très bons résultats que ce soit dans l’antichambre du football français ou en Ligue 1. Ce nom a de nouveau été évoqué sur le plateau du Late Football Club sur Canal+ vendredi soir. Mais pas de fausse joie pour les supporters nantais : cette piste est bien refermée comme l’a indiqué sur X le journaliste David Phelippeau du journal Ouest France.
« Le @LateFootClub qui parle encore de Pantaloni au #FCNantes alors que le dossier est refermé ! N’hésitez pas à lire la presse locale, il y a parfois des infos interessantes… » a publié notre confrère, confirmant qu’Olivier Pantaloni ne sera donc pas le prochain entraîneur du FC Nantes. Une déception pour les supporters des Canaris puisque le coach de Lorient, qui réalise une saison incroyable avec les Merlus, avait vraiment le profil idéal.

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Reste maintenant à voir quel sera le futur entraîneur choisi par Waldemar et Franck Kita. Les deux hommes ont l’habitude de changer de coach, mais cette fois, le choix sera essentiel voire décisif. Car celui qui sera nommé aura la charge de faire remonter le FC Nantes en Ligue 1 dès la saison prochaine. La pression sera donc à son maximum et le choix du futur entraîneur sera plus déterminant que jamais.
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Tout les pseudos.. Marcelcampion 999999999999 Pierrotlefoot Et j'en passe Vous attendez quoi foot 01 pour les bannir et porté plainte contre eux ??? Ils sont rasciste, sexistes, menaçant... Et vous laissez faire cela sur votre site? Vous êtes vraiment des gens bizarres les gérants de foot 01. Ça va se retourner contre vous. Ya dès enfants qui ont accès à votre site et vous ne faites rien... Ok J'en fais une affaire personnel J'espère que des personnes adultes vont me soutenir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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