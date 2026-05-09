Nantes : Le coach idéal dit non à Kita, c'est confirmé

Non
La question est … est-ce que ça suffira ? 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Bah non , c’est juste qu’aucun club rosbif ne veut, pour le moment, prendre le risque d’avoir son troupeau chahuté à chaque match … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Non mais eux, ils gagnent jamais aucun trophée de toute façon 😂
Tout les pseudos.. Marcelcampion 999999999999 Pierrotlefoot Et j'en passe Vous attendez quoi foot 01 pour les bannir et porté plainte contre eux ??? Ils sont rasciste, sexistes, menaçant... Et vous laissez faire cela sur votre site? Vous êtes vraiment des gens bizarres les gérants de foot 01. Ça va se retourner contre vous. Ya dès enfants qui ont accès à votre site et vous ne faites rien... Ok J'en fais une affaire personnel J'espère que des personnes adultes vont me soutenir
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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Fin du match. Malgré des occasions franches, nos Jaunes et Verts s'inclinent à Bollaert. Une défaite synonyme de relégation. Le Football Club de Nantes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine.