waldemar kita propriétaire du FC Nantes
Waldemar Kita

Nantes : Bertrand Latour balance sur Kita

FC Nantes09 mai , 11:40
parClaude Dautel
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Le FC Nantes a entériné sa relégation en Ligue 2 en s'inclinant vendredi soir à Lens et cela va secouer très fort du côté de la Beaujoire. Journaliste de Canal+, Bertrand Latour ne pleure pas après la descente des Canaris et pointe du doigt Waldemar Kita.
Les supporters nantais se réveillent avec la gueule de bois, puisque c'est désormais officiel, leur club préféré évoluera en Ligue 2 la saison prochaine après treize ans dans l'élite. La défaite face à Lens, après un match pourtant pas mauvais de la part d'Anthony Lopes et ses coéquipiers, a mis un point final aux derniers espoirs de jouer les barrages et il faut désormais assumer cette relégation en L2. Evoquant dans le Late Football Club cette descente d'un club emblématique du football français, Bertrand Latour est sans pitié. Pour le journaliste de Canal+, Nantes n'a que ce qu'il mérite tant la gestion de la famille Kita a a été apocalyptique. Personne ne peut être surpris de ce fiasco, fait remarquer Bertrand Latour qui s'en prend directement au propriétaire du FC Nantes.

Nantes en Ligue 2, c'était écrit d'avance

« Dommage pour Nantes, il aurait fallu qu’ils jouent contre l’OM toutes les semaines (ironie) Saint-Etienne aussi c’est un monument, et la Ligue 1 perdure quand même. Je ne suis pas supporter de Nantes, mais je pourrai avoir de la peine pour une équipe qui a tout fait pour ne pas descendre et dont la descente serait la conséquence d’une injustice. Là, ils ont travaillé de manière acharnée pour descendre en Ligue 2 et ils y sont parvenus. Waldemar Kita, son club est mal structuré, il est trop impatient, il y a eu trop d’erreurs de recrutement. La conséquence c’est que Nantes descend très logiquement. Kita fait n’importe quoi depuis qu’il est au club, et il descend. Donc je m’en fous », a lancé Bertrand Latour, pas plus touché que cela par la relégation d'un club aussi emblématique que le FC Nantes.
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Derniers commentaires

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A partir du moment ou le PSG concède 6 buts ils auraient pu en prendre 7 meme si a 10 cela relève de la SF. Je te propose de revoir l'action de Suarez et tu verra que Marquinhos met son bras dans le cou de Suarez tu peux estimer que ce n'est pas suffisant mais a cette vitesse ca peut faire mal et désquilibrer. Concernant Meunier le péno est ridicule mais pas illégitime dans le sens ou Neymar, qui joue bien le coup, est stoppé irrègulièrement. On n'est pas sur des erreurs manifestes.

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Sguegue Roi

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

t'en pense quoi du Penalty bidon sur Diaz a l'aller alors que c'est lui qui fait faute sur Pacho ? Dégage ! Le Bayern qui chiale sur l'arbitrage mdrrrr vraiment devenu des loosers eux, Nous on s'est fait volé contre United et le Penalty Bidon a la derniere minute pr une frappe en 6m... le Barca j'en parle meme pas, Le Real et la faute sur Donna, le but annulé en revenant a une pseudo poussette sur Marcelo genre 15s avant etc etc... Bref que tout le monde aille se faire enc**** nous les faits de jeu en notre faveur ya 0 débat. POINT FINAL

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A la epoque la regle du but a l exterieur etait encore effective... Tu avoues qu il y avait penalty sur la faute de Mascherano sur Di Maria ds la surface, si l arbitre avait sifflé, ca aurait fait 2/3 a ce moment du match pour le Barca il aurait fallut qu ils marquent 7 buts pour se qualifier ... Donc je résume la defaite est mérité mais ils nous ont volé la qualif, surtout que d autres actions sont egalement tres litigieuses, comme le peno de Suarez ou il n y a jamais faute, d ailleurs Suarez se prend jaune pour simulation 30s avant. Le péno sur Neymar, ou Meunier glisse et sa tete heurte le mollet de Neymar, comment peut on sifflé faute ds l esprit du jeu sur ce genre d action ? Etc ...

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Barça-Chelsea l'arbitrage est en faveur de Chelsea à l'aller, ce qui fait que le Barça n'a pas volé sa qualif. Et pourtant, 17 ans plus tard, ça nous crache dessus encore. Les gens s'en foutent des règles, du mérite, du beau jeu et j'en passe. Ils voient ce qu'ils veulent voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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