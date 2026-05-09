Nantes : Bertrand Latour balance sur Kita

Le FC Nantes a entériné sa relégation en Ligue 2 en s'inclinant vendredi soir à Lens et cela va secouer très fort du côté de la Beaujoire. Journaliste de Canal+, Bertrand Latour ne pleure pas après la descente des Canaris et pointe du doigt Waldemar Kita.

Les supporters nantais se réveillent avec la gueule de bois, puisque c'est désormais officiel, leur club préféré évoluera en Ligue 2 la saison prochaine après treize ans dans l'élite. La défaite face à Lens, après un match pourtant pas mauvais de la part d'Anthony Lopes et ses coéquipiers, a mis un point final aux derniers espoirs de jouer les barrages et il faut désormais assumer cette relégation en L2. Evoquant dans le Late Football Club cette descente d'un club emblématique du football français, Bertrand Latour est sans pitié. Pour le journaliste de Canal+, Nantes n'a que ce qu'il mérite tant la gestion de la famille Kita a a été apocalyptique. Personne ne peut être surpris de ce fiasco, fait remarquer Bertrand Latour qui s'en prend directement au propriétaire du FC Nantes.

Nantes en Ligue 2, c'était écrit d'avance