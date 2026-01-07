ICONSPORT_271259_0133
Yassine Benhattab et Quentin Merlin

Nantes : Kantari pousse un premier joueur vers la sortie

FC Nantes07 janv. , 16:40
parEric Bethsy
0
Nouvel entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari n’hésite pas à faire des choix forts. L’ancien coach de Valenciennes a commencé à écarter des joueurs, y compris l’ailier Yassine Benhattab qui se dirige vers un départ en prêt cet hiver.
Actif dans son recrutement, le FC Nantes compte aussi enregistrer des départs. Le nouvel entraîneur Ahmed Kantari a commencé à faire le ménage. Dans le groupe vainqueur à Marseille (2-0) dimanche dernier, plusieurs joueurs manquaient à l’appel sur décision du technicien. Et parmi eux figurait notamment Yassine Benhattab (23 ans).
Après un début d’exercice encourageant, l’ailier prêté à Aubagne (National) la saison dernière a vu son temps de jeu diminuer, jusqu’à sa mise à l’écart pour le déplacement au Vélodrome. Un choix fort et définitif puisque le natif de Marseille va prendre la porte. Selon les informations de nos confrères du journal Ouest-France, le FC Nantes a trouvé un accord avec le Stade de Reims, actuel deuxième de Ligue 2, pour le prêt de Yassine Benhattab. L’opération sera assortie d’une option d’achat dont le montant n’a pas filtré.
Y. Benhattab

Y. Benhattab

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Ligue 1

Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
