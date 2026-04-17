Nantes : Halihodzic dézingue la gestion des Kita

La saison n'est pas terminée, mais pour Vahid Halilhodzic, les choses semblent déjà relativement claires. L'entraîneur nantais estime que les actuels dirigeants du club ont tout faux dans la gestion du FC Nantes.

En allant chercher Vahid Halilhodzic pour l'opération de la dernière chance, Waldemar Kita savait à qui il avait affaire, le technicien de 73 ans n'étant pas du genre à garder sa langue dans sa poche. Et s'il en doutait, il en a eu la confirmation ce vendredi, alors que les Canaris semblent foncer tout droit vers la Ligue 2. Pour Vahid Halilhodzic, il ne faut pas chercher très loin pour trouver les raisons qui, chaque saison, font que Nantes se rapproche du précipice et va cette fois y tomber, sauf miracle. Interrogé par la presse, à deux jours de la réception du Stade Brestois à la Beaujoire, Coach Vahid n'a pas voulu citer de nom, mais il a clairement visé la famille Kita et surtout le fils, Franck Kita, qui est l'actuel directeur général du FC Nantes. Un poste qu'il doit essentiellement au fait que son père est propriétaire du club.

Les oreilles des Kita ont sifflé

Pour Vahid Halilhodzic, tout cela ne peut rien donner de bon, surtout quand les dirigeants ne vivent pas réellement sur place. « Pour conduire un club d’un niveau comme Nantes, il faut avoir des gens aux bonnes places et compétents. Pour diriger un club sportivement et financièrement, il faut être compétent. Mais il faut aussi être là », a lancé celui qui est le troisième entraîneur du FC Nantes cette saison et qui n'a pas réussi à faire mieux que ses prédécesseurs. Cette petite phrase va forcément faire du bruit du côté de la Jonelière, d'autant que Coach ne s'est pas gêné de rappeler que son franc-parler lui avait déjà valu le droit de se faire licencier par les actuels dirigeants nantais lors de son précédent passage sur le banc en 2019.

Cependant, si près de la fin de saison, on voit mal Waldemar Kita limoger Vahid Halilhodzic, le patron du FC Nantes semblant avoir admis que son club descendra en Ligue 2 en fin de saison. Un sacré gâchis pour l'un des clubs français les plus mythiques du championnat. A savoir ce que les Kita décideront cet été, une majorité de supporters souhaitant leur départ.