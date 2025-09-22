ICONSPORT_270215_0190
Matthis Abline

Nantes : Flingué par le mercato, il passe aux aveux

FC Nantes22 sept. , 15:00
parCorentin Facy
Courtisé par l’OM, Wolverhampton ou encore le Paris FC, Matthis Abline a été retenu par le FC Nantes cet été. Un mercato difficile à digérer pour l’international espoirs français de 22 ans.
Toujours muet en Ligue 1 en ce début de saison, Matthis Abline monte toutefois en puissance. Sur le banc face au PSG, Strasbourg et Auxerre, l’attaquant nantais de 22 ans a démarré les deux derniers matchs. Face à Nice puis contre Rennes ce week-end, l’international espoirs français a montré de belles choses. Passeur décisif lors du derby, Matthis Abline digère enfin son mercato agité.
Il faut dire que son nom a fait l’actualité en juillet et en août puisque l’OM, le Paris FC ou encore Wolverhampton ont fait le forcing pour le recruter, sans pour autant convaincre Waldemar Kita de le lâcher. La période a été difficile à vivre pour le jeune attaquant passé par le Stade Rennais comme il l’a confirmé après le match nul dans le derby face aux Bretons (2-2). « Bien sûr que ça a été compliqué à gérer mentalement cette période » révèle Matthis Abline dans des propos relayés par Ouest France, avant de poursuivre.
M. Abline

M. Abline

FranceFrance Âge 22 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« Le coach m’a ménagé pour me préserver de tout ça sur les premiers matches. Malheureusement, le penalty n’est pas rentré (contre Rennes)… Mais, je me sens vraiment bien ! Je me sens monter en puissance. Aujourd’hui, je suis ici, je veux tout donner pour le club » a lancé Matthis Abline, qui confirme que ce mercato difficile à encaisser est désormais derrière lui et qui promet de tout donner pour le FC Nantes cette saison. Cela tombe bien, les Canaris auront bien besoin d’un grand Matthis Abline pour décrocher le maintien sans trop trembler cette saison après une entame difficile qui place Nantes à la 16e place après cette 5e journée.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

