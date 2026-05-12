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Maxime Dupé

Nantes commence déjà son mercato version Ligue 2

FC Nantes12 mai , 20:30
parQuentin Mallet
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Officiellement relégué en Ligue 2 après sa défaite à Lens lors de l'avant-dernière journée de la saison, le FC Nantes doit rapidement s'activer à la restructuration totale de son effectif. Le départ d'Anthony Lopes étant acté, les Canaris ont proposé son poste à Maxime Dupé.
Ce qui devait arriver est finalement arrivé : le FC Nantes jouera la prochaine saison en Ligue 2. Après plusieurs exercices très tendus qui ont failli les envoyer dans l'antichambre de l'élite, les Canaris n'ont pas réussi à faire mieux qu'une triste avant-dernière place confirmée par la défaite à Lens lors de la 33e journée de Ligue 1. Le dernier match n'y pourra donc rien, le club de la famille Kita va devoir réaliser un très gros chantier pour permettre au club d'affronter financièrement et sportivement cette descente.
De nombreux départs vont être réalisés pour renflouer les caisses, pendant que d'autres joueurs ne prolongeront tout simplement pas leur contrat qui doit prendre fin le 30 juin prochain. C'est notamment le cas d'Anthony Lopes. Le gardien et capitaine laisse une place vacante que Maxime Dupé, ancien de la maison, pourrait venir occuper.

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Maxime Dupé revient à la maison

C'est en tout cas ce qu'indique Télénantes ce mardi. Selon les informations de Maxime Buchot, journaliste et présentateur de l'émission Nantes Foot, Maxime Dupé est pressenti pour remplacer Anthony Lopes pour la prochaine saison en Ligue 2. A l'instar du portier franco-portugais, l'ancien de la maison est en fin de contrat avec l'OGC Nice, club qu'il a rejoint en janvier 2024. A 33 ans, celui qui a passé 12 ans au FC Nantes (2008-2020) devrait récupérer le poste de gardien numéro 1, tandis que l'actuel numéro 2, Patrik Carlgren, devrait quant à lui prolonger son contrat, apprend-on.
Un choix du coeur pour celui qui se donnera indéniablement à fond pour apporter son expérience et son amour pour le FC Nantes. Seule grosse interrogation : quid d'Alexis Mirbach (21 ans) ?
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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