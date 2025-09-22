Youssef El-Arabi

Nantes a une machine à buts, c’est du jamais vu

FC Nantes22 sept. , 16:30
parEric Bethsy
Sauveur du FC Nantes dans le derby face au Stade Rennais (2-2) samedi, Youssef El Arabi a fait preuve d’efficacité. Dans ce domaine, l’attaquant marocain impressionne son entraîneur Luis Castro.
A 38 ans et 229 jours, Youssef El Arabi est devenu le buteur le plus âgé de l’histoire du FC Nantes. Le record paraît néanmoins anecdotique sachant que l’international marocain a évité une défaite dans le derby contre le Stade Rennais à la 96e minute. Une belle manière d’entrer dans le cœur des supporters qui ne l’ont vu apparaître qu’à trois reprises depuis son arrivée cet été, à chaque fois pour des bouts de match. L’ancien joueur du Stade Malherbe Caen n’a pas les faveurs d’un Luis Castro pourtant fan de son profil et de son état d’esprit.
Dans la surface, c'est peut-être le meilleur que j'aie eu à entraîner
- Luis Castro
« Les remplaçants déterminants ? Oui. Je dis tout le temps aux joueurs que tout le monde est important. Quand les remplaçants entrent avec la bonne énergie, ils peuvent donner beaucoup pour l’équipe, a commenté l’entraîneur des Canaris en conférence de presse. Youssef n’est pas seulement un bon joueur, il a une mentalité incroyable. Je sais que même si je ne lui donne pas beaucoup de temps de jeu, il va se donner à 200 %, et ça, c’est top pour un coach. Il y a trois-quatre semaines, j’ai dit que nous avions trois grands attaquants avec différents profils. Dans la surface, c’est peut-être le meilleur joueur que j’aie eu à entraîner. »
Ces louanges devraient donner confiance à Youssef El Arabi même si Luis Castro n’oublie pas pour autant le reste du groupe. « Je pense que tout le monde est capable de faire de bonnes choses dans l'effectif avec du travail dans la semaine. Cette semaine, mes joueurs ont tous travaillé très bien donc je ne suis pas surpris du match qu’ils ont fait. Il faut juste qu’ils le fassent plus souvent. Tout le monde peut donner encore un peu plus pour l’équipe », a affirmé le Portugais après la première victoire nantaise en cinq journées de Ligue 1.
