Aguerd

L'OM et Aguerd voient leur objectif s'envoler

OM19 mars , 16:40
parEric Bethsy
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Diminué par des douleurs pendant des mois, Nayef Aguerd a fini par subir une opération à l’aine la semaine dernière. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille et ses dirigeants espèrent un retour sur les terrains avant la fin de la saison. Mais le Marocain risque de ne pas revenir à temps.
Nayef Aguerd a fini par craquer. Longtemps gêné par des douleurs à l'aine, le défenseur central de l’Olympique de Marseille a serré les dents pour aider son équipe, mais aussi pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les traitements tentés n’ont jamais fait disparaître la gêne, d’où l’opération subie la semaine dernière. L’international marocain a finalement accepté l’intervention chirurgicale afin d’être certain de jouer la Coupe du monde 2026 avec les Lions de l’Atlas.
Quant à l’Olympique de Marseille, aucune date précise n’est communiquée pour son retour à la compétition. « Très déterminé, le joueur fera tout son possible pour revenir le plus rapidement sur les terrains afin de participer au sprint final de la saison avec l’OM », indiquait seulement le club phocéen sur son site officiel. Ce jeudi, le quotidien régional La Provence confirme que certains membres de l’écurie marseillaise croient au retour de Nayef Aguerd avant la fin de la saison. « Mais rien n'est moins sûr après une intervention de ce type », préviennent nos confrères, pas du tout certains que l’Olympique de Marseille reverra son cadre durant l’exercice en cours.

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Quoi qu’il en soit, l’entraîneur olympien Habib Beye devra se passer de ses services pour un moment. Ce qui peut en partie expliquer les beaux discours du technicien sur Leonardo Balerdi. En l’absence de Nayef Aguerd, et même si Benjamin Pavard semble retrouver un bon niveau, l’Olympique de Marseille aura besoin de la meilleure version de l’Argentin pour atteindre le dernier objectif de la saison, à savoir une qualification directe pour la Ligue des Champions via le championnat.
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