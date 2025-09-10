Léo Dubois

Léo Dubois à Nantes, l'idée à zéro euro

FC Nantes10 sept. , 21:30
parEric Bethsy
Après le départ de Jean-Kévin Duverne en prêt à La Gantoise, le FC Nantes pourrait recruter un nouveau latéral droit libre. Les Canaris peuvent notamment se pencher sur le retour de Léo Dubois, disponible depuis la fin de son contrat à Eyüpspor, et qui avait laissé de bons souvenirs au sein de son club formateur.
Le recrutement du FC Nantes n’est peut-être pas terminé. Ce mardi, le club dirigé par Waldemar Kita a enregistré un nouveau départ. Le défenseur polyvalent Jean-Kévin Duverne, absent des plans de l’entraîneur Luis Castro, a pris la direction de La Gantoise dans le cadre d’un prêt sans option s’achat jusqu’à la fin de la saison. Reste à savoir si la direction nantaise décidera de compenser la sortie de l’international haïtien. Ce n’est pas certain.
Derrière le solide titulaire Kelvin Amian, le coach portugais peut relancer Fabien Centonze ou compter sur la polyvalence du défenseur central Chidozie Awaziem. Le FC Nantes sera néanmoins tenté de jeter un œil au marché des joueurs libres. Comme le stipule le règlement, les écuries de Ligue 1 sont autorisées à recruter un joker évoluant en France, et à attirer des joueurs sans contrat. Et c’est à cette deuxième catégorie qu’appartient Léo Dubois (30 ans). Aucun média ne parle d’un véritable intérêt des Canaris. Mais l’idée de récupérer le latéral droit français paraît alléchante comme le souligne Foot sur 7, qui soumet cette belle idée aux dirigeants nantais.

Dubois en difficulté

Rappelons que le joueur formé à Nantes a été laissé libre par Eyüpspor cet été. La saison dernière, l’international tricolore a passé la phase retour loin des terrains pour cause de blessure. Avant cette expérience mitigée, Léo Dubois n’avait pas non plus crevé l’écran à Galatasaray ni à l’Istanbul Basaksehir. Autant dire que le natif de Segré a besoin de relancer sa carrière. Sa probable détermination peut représenter un argument pour les décideurs nantais, tout comme son expérience et sa connaissance de la Ligue 1. Encore faudrait-il que Waldemar Kita ait digéré son départ libre vers l’Olympique Lyonnais en 2018.
Derniers commentaires

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

La modération fait quoi 🤣

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

Ce qui esf bien avec ce nouveau forum eet que tu ne peux pas mettre en PV ma petite Kenny Du coup, on voit que tu vie sur les articles et que tu ne va jamais sue ceux de ton vieux club de banlieue

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Il faut te calmer. C'est toi qui embrouille, moi je dis seulement ce que j'ai à dire.

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Tu t embrouilles avec tes comptes fake 🤣

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Je me rappelle que cela faisait partie de tes délires parmi d'autre énormités que tu as pu écrire ici.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

