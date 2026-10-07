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La DNCG veut « faire barrage » au rachat du FC Nantes

FC Nantes
parCorentin Facy
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Après un premier avis négatif de la part du CSE, le rachat du FC Nantes est entre les mains de la DNCG. Le gendarme financier du football français pourrait bloquer la vente du club au projet porté par Paulo Tavares.
Le FC Nantes va-t-il changer de mains dans les prochains mois ? La réponse dépend à 100% de la DNCG après l’accord de principe signé entre Waldemar Kita et Paulo Tavares pour le rachat du club contre environ 75 millions d’euros. Le CSE du club nantais a émis son avis sur la question et il est négatif. La question est maintenant de savoir si la DNCG, dont l’avis sera déterminant, sera également opposée à ce deal. Les premiers échos sont plutôt négatifs pour le projet porté par Paulo Tavares.
« Avant, il y avait beaucoup de copinage à la DNCG parce que la loi ne lui permettait pas de prendre des décisions fortes. Là, clairement, si elle laisse passer ce dossier, ça voudra dire que la loi ne fonctionne pas. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont avant tout des experts-comptables, qui ne connaissent pas réellement le foot, et qui doivent prendre la responsabilité de faire capoter un deal » explique à Eurosport un expert financier ayant été impliqué dans un rachat de club.
Une source proche du dossier ajoute : « La DNCG va faire barrage » au sujet du rachat du FC Nantes. Il faut dire que plusieurs éléments interpellent selon le média : le ticket d’entrée à 250.000 euros pour tout investisseur et la promesse d’une rémunération à hauteur de 9% par an par exemple. « Très honnêtement, cette présentation est catastrophique. Une rémunération à 9%, c'est énorme. Tout le cash qui va rentrer dans le club va servir à rembourser les intérêts des investisseurs » explique un autre expert financier.

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A la DNCG, l’objectif est d’éviter un scénario catastrophe digne de ce qu’on l’a pu voir à Bordeaux avec Gérard Lopez ou à l’OL avec John Textor. En cas de doute, le projet de rachat ne sera donc pas validé. Reste maintenant à voir quelle sera la décision définitive du gendarme financier du football français dans les semaines à venir.
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