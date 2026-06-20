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L2 : 84 buts en Ligue 2, il refuse de signer à Nantes

FC Nantes20 juin , 21:30
parCorentin Facy
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Auteur d’une belle saison en Ligue 2 avec 12 buts et 5 passes décisives sous les couleurs de Montpellier, Alexandre Mendy est courtisé. L’attaquant de 32 ans a même été cité du côté du FC Nantes.
La saison prochaine, les gros clubs qui viseront le titre seront nombreux en Ligue 2. On pense bien sûr à Saint-Etienne, à Montpellier, au Stade de Reims, au FC Metz et bien sûr à Nantes. Tout fraichement relégués, les Canaris affichent l’objectif de remonter immédiatement en Ligue 1. Pour cela, le mercato sera crucial. Michel der Zakarian le sait, ses meilleurs joueurs risquent de s’en aller dans les semaines à venir.
C’est par exemple le cas de Matthis Abline, très courtisé après deux saisons globalement correctes. Pour le remplacer, le nom d’Alexandre Mendy a filtré sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Auteur de 12 buts et 5 passes décisives la saison passée avec Montpellier, celui qui a inscrit 84 buts dans l’antichambre du football français depuis le début de sa carrière a tout de la recrue idéale pour Nantes. Et pourtant, selon l’insider Belo Foot 13, le principal concerné n’a pas donné son aval pour rejoindre la Loire-Atlantique.

Alexandre Mendy refuse Nantes

« Alexandre Mendy n’ira pas à Nantes encore moins avec la direction sportive mise en place » a-t-il publié sur X avant de poursuivre. « Il est même prêt à refaire monter Caen en Ligue 2 sous la direction sportive de Mathieu Bodmer ! » peut-on lire. Un véritable aveu d’échec pour Nantes qui, malgré le standing du club et son ambition de remonter en Ligue 1 dès la saison prochaine, ne semble plus vraiment attirer y compris les gros noms de la Ligue 2. Le dossier Alexandre Mendy est terriblement révélateur puisque l’ancien Caennais semble même prêt à redescendre en Ligue 3 avec le club normand plutôt que de signer à Nantes. Les Canaris devront donc trouver leur futur buteur ailleurs lors de ce mercato estival.
A. Mendy

A. Mendy

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il a défendu mdr t'es vraiment un gros footix toi Meme les lyonnais se foutent de ta gueule mdr Y' a eu un documentaire ou la terre entière, sauf le footix sergio, a pu voir que son entraineur de l'époque se plaignait justement que ta starlette ne respecte pas ses consignes :) Bisoux le footix complotiste

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35m€ c'est notre enveloppe mercato d'été et d'hiver ... 🙄

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