PSG-Nantes : Grégory Schneider pète les plombs

La LFP et Nantes ont accepté la demande du PSG de reporter au mois d’avril le match de Ligue 1 entre les Parisiens et les Canaris afin de faciliter la préparation du huitième de finale de Ligue des Champions face à Chelsea. Une décision aberrante selon Grégory Schneider.

Le Paris Saint-Germain a obtenu gain de cause. Comme il l’espérait, le club parisien ne jouera pas en Ligue 1 face au FC Nantes entre ses deux matchs de Ligue des Champions contre Chelsea. Les Canaris ont donné leur accord pour reporter le match initialement prévu le 15 mars au mois d’avril. Une décision validée ensuite par la Ligue de Football Professionnel et qui ne manque pas d’étonner les observateurs ainsi que les supporters des autres clubs.

Grégory Schneider fait partie de ceux qui ne comprennent pas qu’une telle décision ait été prise… dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Sur son compte X, le journaliste de Libération a fait part de sa sidération. « Pendant qu'on y est, le #PSG devrait choisir le score du match contre Nantes - autant qu'on aille au bout. Ahurissant » a publié celui qui intervient régulièrement dans L’Equipe du Soir.

La décision étonne d’autant plus que l’Olympique Lyonnais, le LOSC et Strasbourg, également qualifiés en 8e de finale de coupe d’Europe (Europa League et Conférence League) peuvent s’estimer lésés. Eux, contrairement au Paris Saint-Germain, n’ont pas vu leur calendrier aménagé en Ligue 1 pour préparer les matchs européens à venir. Mais, contacté par RMC plus tôt dans le week-end, la LFP assure que l’OL et Lille notamment pourraient bénéficier de changements de calendrier… à condition d’aller plus loin dans les compétitions européennes. Ce report de PSG-Nantes n’a décidément pas fini de faire parler.