Officiel : Junior Mwanga de retour à Strasbourg

Junior Mwanga retourne à Strasbourg. Le joueur, qui était prêté depuis le début de la saison à Nantes, terminera la saison en Alsace sous fond de polémique. Le joueur avait annoncé son départ des Canaris ces dernières heures via Instagram alors que Nantes n'était pas au courant. Finalement, son retour au RCSA a bien pu se faire.