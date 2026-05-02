FC Nantes : Une pépite du club excite l'Europe

Nantes vit une saison cauchemar malgré plusieurs jeunes talents dans son effectif. C'est le cas de Yassine Benhattab. Actuellement prêté à Reims, le joueur offensif polyvalent est visé par plusieurs clubs européens et même un cador de Ligue 1.

La saison 2025-2026 du FC Nantes ressemble à un immense gâchis. 17e avec seulement 20 points, l'octuple champion de France aurait du faire bien mieux. Les Canaris ont lâché plusieurs succès et un grand nombre de points dans les dernières minutes des matchs. Surtout, le FCN avait un effectif loin d'être aussi faible qu'annoncé. Parmi les jeunes talents maison, on peut citer le défenseur central Tylel Tati ou encore les ailiers Herba Guirassy et Yassine Benhattab. Ce dernier s'est toutefois exilé à Reims dès le mois de janvier.

Yassine Benhattab vers Strasbourg ?

Foot Mercato révèle que la liste de ses prétendants au mercato est particulièrement fournie. Yassine Benhattab a notamment séduit Schalke 04 et Hanovre en Allemagne, Hull City et Blackburn en Championship, des équipes néerlandaises et portugaises. Prêté dans la formation de Ligue 2, le Franco-algérien démontre de belles qualités techniques et a obtenu la confiance de son entraîneur Karel Geraerts. Ailier droit, il peut aussi évoluer comme milieu offensif. Une polyvalence qui ferait du bien à Nantes. Malheureusement, pas sûr que les Canaris profitent des progrès de leur joueur la saison prochaine.révèle que la liste de ses prétendants au mercato est particulièrement fournie. Yassine Benhattab a notamment séduit Schalke 04 et Hanovre en Allemagne, Hull City et Blackburn en Championship, des équipes néerlandaises et portugaises.

Mais, le plus gros poisson vient certainement de Ligue 1. Le média indique qu'un « club de l’élite disputant une Coupe d’Europe a d’ores et déjà pris contact avec l’entourage du joueur ». Demi-finaliste de Ligue Conférence, Strasbourg vient immédiatement à l'esprit d'autant que les Alsaciens vont perdre des cadres cet été. La perte du joueur de 23 ans sera terrible pour Nantes sportivement. Cependant, elle sera salutaire sur le plan financier pour un FCN quasiment condamné à la descente.