ASSE : Les dirigeants comptent sur un atout miraculeux

L'ASSE n'a pas le droit à l'erreur ce samedi en déplacement à Rodez, mais du côté des dirigeants stéphanois, on est convaincu que la montée en Ligue 1 n'est peut-être pas uniquement dans les mains des Verts.

Les défaites à Bastia et contre Troyes ont totalement changé la donne pour l'AS Saint-Etienne, qui a quitté les deux premières places du classement de Ligue 2 au bénéfice de Troyes et du Mans. Et dans un scénario catastrophe, à savoir une défaite ou un nul à Rodez, plus une victoire des Sarthois à domicile contre Reims, alors les Verts devront obligatoirement passer par les tant redoutés barrages d'accession en Ligue 1. Pourtant, du côté des dirigeants stéphanois, on croit que tout peut encore changer et cela grâce...au Stade de Reims. Les Champenois, qui se déplacent au Mans ce samedi, seraient le meilleur atout de l'ASSE dans un scénario inspiré du Père Noël pour les Stéphanois. Et cela même si depuis deux semaines, rien ne va plus pour Sainté, privée en plus de quelques cadres.

L'ASSE compte sur Reims pour l'envoyer en Ligue 1

Selon Le Progrès, c'est du moins ce que les responsables stéphanois pensent à quelques heures de l'avant-dernière journée de la saison régulière de Ligue 2. « En interne, les dirigeants stéphanois infusent l’idée que Le Mans, sous pression de la balle de match, va laisser des plumes à domicile face à Reims (5e) qui se bat pour assurer sa place en playoff. Les intérêts des Rémois et des Stéphanois sont d’ailleurs concordants puisqu’un succès des Verts à Rodez (6e) donnerait un sacré coup de pouce aux Champenois », explique le quotidien régional. En effet, Reims est à égalité de points avec Rodez, et si l'équipe rémoise veut éventuellement aller aux barrages, il doit s'imposer ce samedi au Mans, en espérant une victoire des Verts. Reste que Rodez est invaincu depuis 18 mois, et que Le Mans est dopé par une possible montée totalement sidérante en Ligue 1. Le doux rêve des dirigeants de l'AS Saint-Etienne risque tout de même se heurter à la réalité.