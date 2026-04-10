Cozza

Cozza victime des supporters, Nantes l’envoie au feu

FC Nantes10 avr. , 21:00
parEric Bethsy
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Pour la première fois de la saison, Nicolas Cozza s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. Le défenseur du FC Nantes évite de s’exposer à cause du traitement infligé par les supporters. Mais ce vendredi, le Nantais a dû respecter la consigne du coach Vahid Halilhodzic.
Petit événement au FC Nantes. Alors qu’il était parvenu à éviter la salle de presse depuis le début de la saison, Nicolas Cozza a dû répondre aux journalistes ce vendredi. La consigne, ou plutôt l’ordre vient du coach Vahid Halilhodzic. Le Bosnien a sûrement entendu parler de la situation du défenseur polyvalent, peu épargné par les critiques dans les médias, et surtout victime de moqueries et sifflets de la part des supporters.
L’ancien Montpelliérain avait donc l’opportunité de régler ses comptes. Mais son discours a uniquement concerné la position des Canaris relégables. « C’est sûr que c'est une saison difficile pour l’ensemble du club. Aujourd'hui je n’ai pas forcément envie de parler de moi, a esquivé Nicolas Cozza. Je pense qu'il y a un enjeu qui est beaucoup plus important que mon cas personnel. On va parler du FC Nantes aujourd'hui, c'est la chose la plus importante. Je n'ai pas envie de parler de mon cas personnel. Aujourd'hui, tout le groupe se bat pour maintenir le FC Nantes en Ligue 1. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus une pensée collective qu'individuelle. »

Cozza répond aux supporters

« On comprend tout à fait les supporters, leur agacement et leur frustration, a poursuivi le joueur prêté par Wolfsburg. Nous aussi on l'a sur le terrain. On joue avec, on essaie de faire abstraction et de rester focus sur nos objectifs. On se donne à fond, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. On attaque chaque match pour les gagner. Après, il y a des résultats qui ne tournent pas en notre faveur mais c'est sûr qu'on donne tout. » Il faudra pourtant en faire plus à Auxerre samedi, dans un match capital pour la survie du club.

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