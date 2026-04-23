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Laurent Guyot

Convoité par Nantes, un entraîneur gifle Kita

FC Nantes23 avr. , 13:30
parMehdi Lunay
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Le FC Nantes devrait logiquement évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Pour viser la remontée express, les Canaris veulent recruter Laurent Guyot au poste d'entraîneur. Ancien du club, le coach d'Annecy a vite coupé court à la rumeur.
Encore battu mercredi soir à Paris, le FC Nantes fonce droit en Ligue 2 après 13 ans passés dans l'élite. Une sanction logique puisque le FCN luttait contre la relégation depuis plusieurs saisons. L'opération remontée se fera sans Vahid Halilhodzic qui mettra un terme à sa carrière d'entraîneur à l'issue de la saison. Son successeur devra être solide car c'est un vrai chantier qui l'attend chez les Canaris. Quoi de mieux qu'un ancien de la maison nantaise pour renouer avec les valeurs du club ?

Laurent Guyot refuse fermement Nantes

En réussite du côté d'Annecy depuis 2021, Laurent Guyot est convoité par la direction nantaise. Actuellement 8e de Ligue 2 avec les Haut-Savoyards, l'entraîneur de 56 ans a évolué comme défenseur au FCN avant de prendre en charge le centre de formation après sa carrière de joueur. Cette deuxième aventure a duré de 2005 à 2009, lui permettant de côtoyer Waldemar Kita notamment. Une collaboration difficile qui lui a fait quitter son poste et empêche désormais un éventuel retour à Nantes selon son propre aveu.
« Je suis parti car il y avait une incompatibilité d’un côté comme de l’autre. Le président de Nantes vit très bien sans moi et je vis très bien sans lui. Beaucoup d’années ont passé depuis, sans avoir de relation. Pour les gens qui connaissent l’histoire depuis le début, ça ne sera pas une énorme surprise. Et tout va bien comme ça. On ne va pas chercher à rendre possible quelque chose qui ne l’est pas, humainement parlant. De mon côté, c’est très bien comme ça », a lâché Laurent Guyot dans Le Dauphiné Libéré. Waldemar Kita peut déjà barrer un nom de sa liste d'entraîneurs pour le FCN.
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1,2 miliard c'est juste de l ironie c est pour faire fuir les acheteurs puisque mc court est pas vendeur

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N'importe quoi ! ^^

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Bah non il sera racheter 200M ^^ C est comme Mc Court qui croit que l OM vaut 1.2Milliard alors qui vaut 594M lol

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Le stade est pas rentable jamais plein trop loin de Lyon

CdF : Nice réussit l'exploit à Strasbourg !

Dit celui qui les a déjà dans le c.. ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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