CdM Fem : Les Pays-Bas rejoignent les USA en finale !

Dans : Mondial Féminin 2019.

1/2 finale du Mondial féminin 2019

Stade de Lyon

Pays-Bas bat Suède : 1 à 0 après prolongation

But : Groenen (PB) à la 99e

Au lendemain de la qualification des Etats-Unis pour la finale du Mondial 2019, on connait désormais l'adversaire des Américaines et il s'agira des Pays-Bas. Dans un match longtemps insipide il a fallu attendre la prolongation pour voir les Néerlandaises ouvrir le score sur une frappe de Groenen (1-0, 99e). La finale USA - Pays-Bas se déroulera ce dimanche à partir de 17h à Lyon, tandis que c'est à Nice que se jouera samedi à 17h le match pour la troisième place entre l'Angleterre et la Suède.