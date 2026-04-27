Xavi Simons forfait pour le Mondial 2026

Sorti sur blessure samedi lors de la victoire de Tottenham à Wolverhampton, Xavi Simons a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il ne pourrait pas disputer le Mondial 2026.

Si les Spurs n'ont pas officialisé la nature exacte de la blessure de l'ancien joueur du PSG, il se confirme que Xavi Simons a bien été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. Sorti sur une civière, l'international néerlandais va donc devoir se faire opérer et il ne pourra pas participer à la prochaine Coupe du Monde. Sur Instagram, il a envoyé un message à ses supporters.

« On dit que la vie peut être cruelle et aujourd'hui c'est le cas (...) Honnêtement, j'ai le cœur brisé. Rien de tout ça n'a de sens. Tout ce que je voulais faire, c’était me battre pour mon équipe et maintenant la capacité de le faire m'a été arrachée... ainsi que la Coupe du monde. Il faudra du temps pour trouver la paix avec ça, mais je continuerai à être le meilleur coéquipier possible. Je n'ai aucun doute qu'ensemble nous gagnerons ce combat. Je suivrai ce chemin maintenant, guidé par la foi, avec force, avec résilience, avec croyance, alors que je compte les jours pour revenir. Soyez patient avec moi », indique le jeune joueur néerlandais.