Vidéo : Le formidable Flower of Scotland avant Ecosse-Danemark

Mondial 202619 nov. , 14:20
parClaude Dautel
La qualification écossaise pour le prochain Mondial 2026 a provoqué une énorme vague de bonheur dans le pays. Mais avant la victoire face au Danermak, le Flower of Scotland entonné par tout Hampden Park a probablement motivé comme jamais McTominay et ses coéquipiers et a donné des frissons à tout le monde.
