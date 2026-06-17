TV : Portugal - RD Congo, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

C'est au tour du Portugal de faire son entrée en lice dans le Mondial 2026. Ce mercredi, les Portugais débutent leur compétition face à la RC Congo.

Quelle heure pour Portugal - RD Congo ?

Favori du groupe K où se trouvent également la Colombie et l'Ouzbékistan, le Portugal devra éviter de trébucher comme l'ont fait d'autres grandes nations dans ce premier tour. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo tiendront à assumer leur statut dès ce mercredi à 19h au NRG Stadium de Houston.

Sur quelles chaînes suivre Portugal - RD Congo ?

En France, les grandes communautés portugaises et congolaises attendent cette rencontre avec impatience. Ces milliers de supporters pourront suivre le match arbitré par le Qatari Abdulrahman Al-Jassim sur M6 et le principal diffuseur du Mondial 2026 beIN Sports.

Les compos probables de Portugal - RD Congo :

N'en déplaise à ses détracteurs, Cristiano Ronaldo devrait bien débuter la partie. Sauf surprise de la part du sélectionneur Roberto Martinez, les Parisiens Nuno Mendes, Vitinha et João Neves sont également attendus dans le onze de départ.

La compo probable du Portugal : Diogo Costa - João Cancelo, Renato Veiga, Inacio, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto - Cristiano Ronaldo.

Du côté de la RD Congo, un onze compétitif est annoncé avec le duo d'attaque Wissa-Bakambu, l'ancien latéral droit de Manchester United Wan-Bissaka ou encore le défenseur central passé par l'Olympique de Marseille Chancel Mbemba.

La compo probable de la RD Congo : Mpasi-Nzau - Wan-Bissaka, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku - Sadiki, Mukau, Moutoussamy - Wissa, Bakambu.