Cristiano Ronaldo ICONSPORT_277087_0151 (2)

TV : Portugal - RD Congo, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202617 juin , 16:00
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
C'est au tour du Portugal de faire son entrée en lice dans le Mondial 2026. Ce mercredi, les Portugais débutent leur compétition face à la RC Congo.

Quelle heure pour Portugal - RD Congo ?

Favori du groupe K où se trouvent également la Colombie et l'Ouzbékistan, le Portugal devra éviter de trébucher comme l'ont fait d'autres grandes nations dans ce premier tour. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo tiendront à assumer leur statut dès ce mercredi à 19h au NRG Stadium de Houston.

Sur quelles chaînes suivre Portugal - RD Congo ?

En France, les grandes communautés portugaises et congolaises attendent cette rencontre avec impatience. Ces milliers de supporters pourront suivre le match arbitré par le Qatari Abdulrahman Al-Jassim sur M6 et le principal diffuseur du Mondial 2026 beIN Sports.

Les compos probables de Portugal - RD Congo :

N'en déplaise à ses détracteurs, Cristiano Ronaldo devrait bien débuter la partie. Sauf surprise de la part du sélectionneur Roberto Martinez, les Parisiens Nuno Mendes, Vitinha et João Neves sont également attendus dans le onze de départ.
La compo probable du Portugal : Diogo Costa - João Cancelo, Renato Veiga, Inacio, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto - Cristiano Ronaldo.
Du côté de la RD Congo, un onze compétitif est annoncé avec le duo d'attaque Wissa-Bakambu, l'ancien latéral droit de Manchester United Wan-Bissaka ou encore le défenseur central passé par l'Olympique de Marseille Chancel Mbemba.
La compo probable de la RD Congo : Mpasi-Nzau - Wan-Bissaka, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku - Sadiki, Mukau, Moutoussamy - Wissa, Bakambu.

World Cup

17 juin 2026 à 19:00
Portugal
19:00
Congo DR
Articles Recommandés
ICONSPORT_368247_0006
Mondial 2026

Portugal-Congo : Les compos (19h sur M6 et BeInSports1)

Afonso Moreira ICONSPORT_364694_0088
OL

OL : Moreira voulait rester, la DNCG ne lui a pas laissé le choix

Wahi ICONSPORT_364872_0099
OGC Nice

Nice : Elye Wahi arrêté pour suspicion de match truqué

pantaloni-16-9
OGC Nice

Pantaloni remplace Puel à l'OGC Nice (officiel)

Fil Info

17 juin , 17:46
Portugal-Congo : Les compos (19h sur M6 et BeInSports1)
17 juin , 17:40
OL : Moreira voulait rester, la DNCG ne lui a pas laissé le choix
17 juin , 17:20
Nice : Elye Wahi arrêté pour suspicion de match truqué
17 juin , 17:04
Pantaloni remplace Puel à l'OGC Nice (officiel)
17 juin , 17:00
OM : Un international français ciblé, le renfort surprise de Genesio
17 juin , 16:40
Michou interdit de stade ? M6 explique son absence
17 juin , 16:20
Messi en larmes après « des jours difficiles »
17 juin , 16:20
Un club de Ligue 1 tente le pari Savanier
17 juin , 16:00
Le PSG n’a pas les moyens d’acheter Bouaddi

Derniers commentaires

OL : Moreira voulait rester, la DNCG ne lui a pas laissé le choix

" Duranville sera bien le successeur " 🤣🤣🤣🤣

Le Real Madrid annonce la signature de Bernardo Silva (officiel)

Oui le PSG le voulait, oui il a souhaité aller à City puis y rester. Est ce anormal? Non, Guardiola était à City, il a gagner la BPL et la LDC avec City. Il a fait le bon choix a l'époque... Comme le PSG fait le bon choix maintenant de ne pas vouloir le signer. Les courbes se sont inversées.

OL : Afonso Moreira s'envole vers Leverkusen

Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui

Un gardien de 17 ans débarque à l'OM

Il en est où le projet "OM NEXT GÉNÉRATION"?

Pantaloni remplace Puel à l'OGC Nice (officiel)

En espérant que le costume ne soit pas trop grand pour lui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading