Suisse - Bosnie-Herzégovine : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)

L’OM tient la recette pour détrôner le PSG

😂 c est moi qui suis hautain ? Ça fait 30 ans que l om et ses supporters se prennent tous les ans pour le meilleur club de France capable de rivaliser avec toute l Europe à coups de banderoles et de bla-bla, à vous écouter, vous êtes tous les ans favoris pour le titre et la ldc que vous faites juste 1 saison sur 2 pour finir recordman de la compétition de défaites d affilée; alors regardez vous dans une glace avant de traiter les gens de hautain 😂 Et excuse moi de rigoler quand un ancien joueur très important pour l om donne une leçon juste et simplement basique de gestion d un effectif d’un club qui se voit encore trop grand par rapport à ses résultats, la preuve en est, 700M pour quel résultat ? Absolument rien, quand d autres clubs plus petits comme Montpellier, Brest ou Lens arrivent à rivaliser en championnat et même en LDC. Tu devrais apprendre l autodérision et l humilité parce que tu vas en avoir besoin pour les saisons à venir, peut être encore plus qu’avant.