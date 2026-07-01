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Sénégal : Edouard Mendy forfait contre la Belgique

Mondial 202601 juil. , 15:53
parCorentin Facy
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Grosse perte pour le Sénégal. Touché au genou, Edouard Mendy est forfait pour le 16e de finale contre la Belgique ce mercredi soir (22 heures). Mory Diaw, le gardien du Havre, sera donc aligné par Pape Thiaw face aux Diables Rouges.
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Tant mieux ! On a enfin un capitaine qui est un de nos meilleurs joueurs, tout en étant un excellent meneur d'hommes. Il est pour beaucoup dans la bonne humeur et l'intensité du travail de toute l'équipe. Qu'on le garde aussi longtemps que possible !

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Et elle peut encore être meilleure cette équipe, si Zaire emery remplacait Kounde

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C'est pas à moi qu'il faut poser la question mais aux rageux qui ont posté ici. Et je ne parle que des rageux lyonnais, pas des lyonnais en général hein...

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Accord trouvé avec Tolisso c'est bien pour l'OL mais pour la DNCG avec un salaire de 500 KF mensuel???

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Le seum de quoi? Ils vous a déjà fait gagner quelques choses ?

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