Sélectionné par M6, Michou forcé de se justifier

Diffuseur de la Coupe du monde en France, M6 a dévoilé son casting cette semaine à un mois du début du mondial. La présence du créateur de contenu Michou a fait grincer des dents. Le principal intéressé a tenu à répondre aux critiques.

Cette semaine, M6 a annoncé son dispositif concernant la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Autour d’Ophélie Meunier et Smaïl Bouabdellah, des anciens joueurs seront de la partie comme l’ex-internationale française Laure Lepailleur ou encore l’ancien offensif du FC Barcelone Ludovic Giuly. Parmi le casting annoncé, un nom a fait grincer des dents une partie de la communauté football, celui du créateur de contenu Michou. L’ancien candidat de Danse avec les Stars fera vivre de l’intérieur le mondial américain en étant présent aux alentours du terrain lors des matchs de l’équipe de France. La communauté du ballon rond s’est quelque peu indignée du choix du groupe M6. Certains suiveurs ont reproché au créateur de contenu de prendre la place d’un jeune journaliste.

Michou répond aux critiques

Michou a donc répondu aux critiques. « Il y a des gens qui sont un peu indignés de voir que c’est moi qui suis invité plutôt que quelqu’un d’autre, peut-être plus branché foot que moi. Sachez que je ne prends la place de personne. Des reporters foot, il y en a plein de prévu. Moi, je viens juste en plus pour vous partager un peu ce qu’il se passe et les backstages de mon point de vue », explique-t-il.

Par la suite, le créateur de 24 ans a tenu à rappeler sa passion pour le football. « Je suis un grand fan de foot depuis tout petit, c’est juste que j’en parle peut-être moins, mais ça va être une chance pour moi et je vais en profiter. J’y vais avec une petite pression et j’espère vous faire kiffer » La Coupe du monde démarre le 11 juin prochain du côté du Mexique. Les Bleus débuteront leur aventure le 16 juin face au Sénégal. Avant cela, les hommes de Didier Deschamps auront deux matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire et l’Irlande du Nord.