TV : M6 envoie Michou au Mondial 2026

Détenteur des droits TV du Mondial 2026, qui se déroulera du du 11 juin au 19 juillet, M6 commence peu à peu à présenter le dispositif que la chaîne mettra en place. La Six a décidé de faire venir dans son effectif le célèbre vidéaste et influenceur, Michou.

En début de semaine, on a appris que M6 avait retenu Ludovic Giuly dans son équipe de consultants pour la prochaine Coupe du Monde, laquelle débutera dans un peu plus d'un mois. La chaîne a prévu de diffuser 54 matchs, et va consacrer une partie de son antenne à cette compétition pendant un peu plus d'un mois, ce qui l'oblige à avoir d'autres programmes que les matchs. C'est dans ce cadre que M6 a annoncé ce mercredi, lors de la présentation de son dispositif, que le célèbre vidéaste français Michou. Agé de 24 ans, ce compte plus de 10,9 millions d'abonnés à sa chaîne Youtube, et forcément la chaîne sait que pour attirer un nouveau public, il faut faire appel aux stars des réseaux sociaux. Amateur de football, Michou aura une mission, c'est de filmer les images derrière les buts, notamment lors des matchs de l'équipe de France.

Michou va fournir des images à M6

Précision d'importance : les images filmées par le vidéaste français ne seront pas utilisées lors des rencontres diffusées en direct, mais elles le seront via les réseaux sociaux de M6 et ceux de Michou. De son côté, Beinsports, qui diffusera la totalité des matchs du Mondial 2026, n'a pas encore communiqué les détails précis de son organisation, même si l'on sait que la chaîne sportive sera 24 heures sur 24 en mode Coupe du Monde, avec des magazines entre les différentes rencontres. « Nous lancerons une chaîne 100 % Coupe du monde qui commencera dès le 01/06 (...) Il y aura trois blocs. Les rencontres diffusées la nuit en direct, de 18 h à 5 heures ; puis le résumé des matchs, de 7 à 10 heures, avec une émission au nom de code Good Morning America ; et, la journée, des bonus et témoignages, de 10 à 17 heures », a déjà prévenu Florent Houzot, le patron de la rédaction de Beinsports.