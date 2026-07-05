Rudi Garcia vire De Bruyne, la Belgique l’adore

Très mal embarquée lors de son 16e de finale de Coupe du monde, la Belgique a finalement renversé le Sénégal et peut remercier Rudi Garcia, dont les changements ont impacté le scénario du match.

La Belgique n’est pas passée loin de la correctionnelle en frôlant l’élimination dès les 16es de finale de la Coupe du monde. Face à une équipe du Sénégal largement dominatrice pendant une bonne partie du match, les Diables Rouges se sont fait très peur. Ils ont finalement réussi une incroyable remontada dans les 5 dernières minutes, passant de 2-0 à 2-2 avant de l’emporter 3-2 lors des prolongations.

Rudi Garcia ose sortir les cadres

Le sélectionneur Rudi Garcia a eu un réel impact sur ce scénario avec des décisions très fortes en sortant par exemple Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, les deux stars de la sélection belge, très tôt en seconde période. Des choix très forts salués par la presse belge qui n’en revient pas d’avoir un sélectionneur capable de trancher dans le vif de la sorte en écartant si nécessaire les meilleurs joueurs de l’équipe.

« J'ai été surpris, ce n'était pas agréable » confiait d’ailleurs Kevin De Bruyne après la rencontre. Le management de Rudi Garcia fait toutefois des heureux dans le vestiaire à l’instar du gardien Thibaut Courtois. « Kevin est un peu le cerveau de l'équipe. Mais, quand on gagne, on a raison. Les remplaçants ont fait du bon travail. Garcia n'a jamais eu peur de sortir des cadres importants » expliquait ces derniers jours le gardien belge du Real Madrid.

« Je ne fais pas des remplacements contre un titulaire mais pour celui qui entre au jeu. Le but est d'amener de nouvelles choses » a par ailleurs expliqué Rudi Garcia face à la presse avant de défier les Etats-Unis dans la nuit de mardi à mercredi à 2 heures du matin. Un match pour lequel la presse belge observera les choix de l’ex-entraîneur de l’OM et de l’OL avec beaucoup d’attention. Il sera notamment intéressant de voir si Kevin De Bruyne et Jérémy Doku débuteront, alors que leur équipe s’est mieux comportée en leur absence face au Sénégal.