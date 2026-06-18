Mondial 2026 aux Etats-Unis

Rep Tchèque - Afrique du Sud : Les compos (18h sur M6 et Beinsports 1)

Mondial 202618 juin , 17:10
parClaude Dautel
1
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Compo de la République Tchèque
Kovar - Hranac, Holes, Krejci (c) - Coufal, Sadilek, Darida, Cerv, Sojka - Hlozek, Schick
Compo de l'Afrique du Sud
Williams (c) - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Mbatha, Adams - Maseko, Rayners, Appollis
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Derniers commentaires

L'OL officialise le départ d'Afonso Moreira pour 33,6ME

Sergio souvent imité mais jamais égalé dans la bêtise humaine, on oublie parfois que c'est un cancre inculte aussi.... Mais je salue l'effort pour démontrer à quel point il est ridicule..

L'OL officialise le départ d'Afonso Moreira pour 33,6ME

Faut vraiment être stupide pour croire les merdias qui disent depuis plus d'une semaine que Moreira part a Leverkusen

L'OL officialise le départ d'Afonso Moreira pour 33,6ME

Y a 3 sergio en fait, fais le tri.. lui c est l original dans les 2 sens du terme😀

OM : 15ME ou salaire doublé, ce roc défensif menace Marseille

Le mec va revenir frais et dispo l'an prochain, dans pubalgie , prêt pour une prépa normale. Le clubs qui l'aura fera une bonne affaire.

L’OM tient la recette pour détrôner le PSG

😂 c est moi qui suis hautain ? Ça fait 30 ans que l om et ses supporters se prennent tous les ans pour le meilleur club de France capable de rivaliser avec toute l Europe à coups de banderoles et de bla-bla, à vous écouter, vous êtes tous les ans favoris pour le titre et la ldc que vous faites juste 1 saison sur 2 pour finir recordman de la compétition de défaites d affilée; alors regardez vous dans une glace avant de traiter les gens de hautain 😂 Et excuse moi de rigoler quand un ancien joueur très important pour l om donne une leçon juste et simplement basique de gestion d un effectif d’un club qui se voit encore trop grand par rapport à ses résultats, la preuve en est, 700M pour quel résultat ? Absolument rien, quand d autres clubs plus petits comme Montpellier, Brest ou Lens arrivent à rivaliser en championnat et même en LDC. Tu devrais apprendre l autodérision et l humilité parce que tu vas en avoir besoin pour les saisons à venir, peut être encore plus qu’avant.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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