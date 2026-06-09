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Privé de Mondial, l'arbitre somalien remercie la FIFA

Mondial 202609 juin , 20:40
parFoot01 avec Reuters
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Les États-Unis ont refusé l'entrée sur leur territoire à l'arbitre de football Omar Abdulkadir Artan, qui devait devenir le premier Somalien à officier lors d'un match de la Coupe du monde.
Un porte-parole de la FIFA a déclaré qu'Omar Abdulkadir Artan ne pourrait pas s'entraîner ni officier lors de la Coupe du monde 2026, qui débutera jeudi, après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis ce week-end.
Le gouvernement somalien a déclaré avoir tenté en vain de négocier avec les États-Unis et la FIFA afin qu'Omar Abdulkadir Artan puisse entrer sur le territoire américain, et s'est dit attristé par ce qui s'était passé.
"Ses exploits internationaux sont une source d’honneur et de fierté pour le peuple somalien", a déclaré le ministère somalien des Sports dans un communiqué.

LA FIFA AFFIRME NE PAS ÊTRE IMPLIQUÉE DANS LES POLITIQUES D'IMMIGRATION

Un haut responsable somalien a déclaré à Reuters que les efforts diplomatiques se poursuivaient pour tenter de faire entrer Omar Abdulkadir Artan aux États-Unis pour le tournoi, mais n'a pas donné plus de détails.
Un porte-parole de la FIFA a déclaré que l'organisation "n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris les décisions relatives aux visas, et a été informée par les autorités que le statut d'Omar Abdulkadir Artan ne serait pas modifié pour le moment". Son site web n'indique pas quel match Omar Abdulkadir Artan devait arbitrer.
L'arbitre somalien a déclaré dans un communiqué que, malgré les circonstances, il restait optimiste et se concentrait sur les prochains défis de sa carrière d'arbitre.
"Je tiens à remercier la FIFA et la CAF (Confédération africaine de football) pour tout leur soutien et je m'engage à maintenir mon niveau d'arbitrage tout en me concentrant sur l'avenir", a-t-il déclaré.

LES POLITIQUES AMÉRICAINES SUSCITENT DES INQUIÉTUDES À L'APPROCHE DE LA COUPE DU MONDE

Sans le nommer, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) a déclaré dans un communiqué qu'un ressortissant somalien était arrivé samedi à l'aéroport international de Miami en provenance d'Istanbul et avait été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents.
L'agence n'a pas donné plus de détails sur ces préoccupations, mais a indiqué que l'arbitre avait été soumis à un contrôle supplémentaire de routine avant que son entrée ne lui soit refusée.
"Les décisions d’admissibilité sont prises au cas par cas en s’appuyant sur les informations disponibles au moment du contrôle en matière d’application de la loi, de sécurité nationale et d’immigration", a déclaré le CBP.
Les politiques d'immigration strictes de l'administration Trump ont été un sujet de préoccupation à l'approche de la Coupe du monde. L'année dernière, Washington a imposé une interdiction générale de voyager aux ressortissants de 12 pays, dont la Somalie.
Omar Abdulkadir Artan, qui a été nommé meilleur arbitre masculin de la CAF pour 2025, disposait d'un visa valide, selon les médias.
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