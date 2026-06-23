Portugal - Ouzbékistan : Les compos (19h sur M6 et Beinsports)

moi je dirais : on devient plus sage on fini pas comprendre que la vie c'est autre chose
bah j'espere pour eux qu'ils vont se qualifier en ldc la fin aout en barrages,a 46 ans je n'ai plus l'age de detester les equipes autre que mon clubs,finis plus d'animosité ou haine comme j'avais il y a 25 ans en arriere^^ (bon a part un peu de chambrage mais pas plus loin) he oui avec l'age on se ramollit^^
Le PSG a tuer le game en France 2 étoiles 14 titres 16 cup ...Marseille pourra jamais nous rattraper !! Et c est loin d etre fini pour PANAME !!
Franchement... à sa place... je choisirais plutôt l'OL.
Au moins l'horizon n'est plus bouché Maintenant reste du boulot , on aura droit au traiding joueur mais la propriétaire devra le faire bien car elle n'a aucun intérêt à déshabiller le club si on joue le maintient c'est la cata pour elle Dans 2 ans on y verra plus clair financièrement
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading