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Portugal-Congo : Les compos (19h sur M6 et BeInSports1)

Mondial 202617 juin , 17:46
parCorentin Facy
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1ère journée du Mondial 2026
Portugal : Diogo Costa, Cancelo, T.Araújo, Veiga, Nuno Mendes, João Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo, Cristiano Ronaldo, Neto
Congo : Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku, Moutoussamy, Kayembe, Mukau, Wissa, Bakambu
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Derniers commentaires

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Encore une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Oui c'est comme Moreira. Bla... Bla... Bla

EdF : Olise pose un sérieux problème à Dembélé

Non il va le rendre

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