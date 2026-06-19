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Odegaard critiqué, la Norvège a son Cristiano Ronaldo

Mondial 202619 juin , 22:22
parFoot01 avec Reuters
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Les joueurs norvégiens ont fermement pris la défense de leur capitaine Martin Odegaard après les vives critiques formulées par les médias nationaux à l'encontre de la prestation du milieu de terrain lors de l'entrée en lice de la Norvège au Mondial.
Martin Odegaard a eu du mal à trouver son rythme lors de la victoire contre l'Irak (4-1) mardi, semblant en manque de repères et incapable d'afficher la créativité qui fait habituellement sa force. Il a toutefois délivré une passe décisive sur le troisième but norvégien, inscrit de la tête par Leo Ostigård, avant d'être remplacé à neuf minutes de la fin du temps réglementaire.

Odegard très décevant contre l'Irak

Les commentateurs norvégiens ont sévèrement noté le milieu de terrain, plusieurs critiques mettant en avant les problèmes physiques qui l'ont récemment freiné, mais ses coéquipiers ont vigoureusement pris la défense du joueur d'Arsenal avant le match contre le Sénégal.
C'est n'importe quoi”, a déclaré le défenseur David Moller Wolfe à la chaîne norvégienne TV2. “C'est l'un de nos joueurs les plus importants et l'un des meilleurs footballeurs norvégiens de tous les temps. Nous savons à quel point il a été essentiel pendant très longtemps.
L'ailier Jens Petter Hauge a assuré que l'équipe ne se laissait pas perturber par l'attention médiatique, tandis que le milieu de terrain Kristian Thorstvedt a qualifié ces critiques de "bêtises", soulignant l'importance du rôle de leader joué par Martin Odegaard sur et en dehors du terrain.
Brede Hangeland, chargé des relations avec les joueurs au sein de la sélection norvégienne, a reconnu que l'équipe disposait encore d'une marge de progression sur le plan individuel.
Je pense que de nombreux joueurs ont estimé après le match contre l'Irak qu'ils pouvaient apporter davantage sur le plan individuel, et je pense que Martin serait tout à fait d'accord avec ce constat”, a déclaré Brede Hangeland. “Nous espérons nous montrer plus forts, tant individuellement que collectivement, lors du prochain match.
La Norvège affrontera le Sénégal mardi et la France le 26 juin.
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Ce n'est pas un mauvais calcul. Il demande 20M car il sait que des clubs anglais sont intéressés, et eux, ils les mettent les 20M même pour un an de contrat restant. Maintenant, s'il veut vraiment vendre Pagis cet été pour ne pas le voir partir libre l'été prochain, et si les clubs anglais ne sont pas au rendez-vous, effectivement, il devra revoir ses prétentions à la baisse car aucun club espagnol, italien, allemand ou français ne poseront 20M pour un joueur qui n'a pas non plus montrer beaucoup de choses (moi le peu qu'il a montré me plaît honnêtement et il a une grande marge de progression mais c'est trop cher pour le marché non anglais)

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N'attendez rien du parrain de la mafia et encore moins du clown avec ses troubles cognitifs.

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