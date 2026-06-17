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Mondial : Mbappé, Messi et Haaland attendent CR7 et Kane au tournant

Mondial 202617 juin , 14:30
parFoot01 avec Reuters
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Le Français Kylian Mbappé, l'Argentin Lionel Messi et le Norvégien Erling Haaland ont répondu présents aux attentes pesant sur leurs épaules en marquant chacun au moins deux buts lors du premier match de leur équipe en Coupe du monde.
En inscrivant mardi le premier triplé lors d'un Mondial depuis le début de sa longue carrière, Lionel Messi, bientôt 39 ans, prend seul la tête du classement provisoire des meilleurs buteurs de la compétition.
Et en portant son total de buts marqués lors de Coupes du monde à 16, le premier remontant au Mondial de 2006 organisé en Allemagne, il rejoint l'Allemand Miroslav Klose, qui a pris sa retraite en 2014, comme meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde.
Avec chacun deux buts inscrits mardi lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont deuxièmes ex aequo au classement des meilleurs buteurs de la compétition, aux côtés de l'Américain Folarin Balogun, de l'Allemand Kai Havertz, du Suédois Yasin Ayari et du Néo-Zélandais Eli Just.
Et Avec ses désormais 14 buts inscrits en Coupe du monde, Kylian Mbappé rejoint l'Allemand Gerd Müller à la troisième place, derrière le Brésilien Ronaldo (15) et le duo Lionel Messi-Miroslav Klose.

Kane et Cristiano Ronaldo attendus au tournant

Mercredi, d'autres buteurs très attendus participeront à leur premier match de la compétition, dont au premier chef l'Anglais Harry Kane et le Portugais Cristiano Ronaldo.
En inscrivant mardi le premier triplé lors d'un Mondial depuis le début de sa longue carrière, Lionel Messi, bientôt 39 ans, prend seul la tête du classement provisoire des meilleurs buteurs de la compétition.
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