Mondial 2026 : Neymar forfait contre Haïti

La star brésilienne Neymar ne fera pas le déplacement à Philadelphie avec sa sélection pour son deuxième match du Mondial contre Haïti vendredi, a annoncé jeudi la Fédération brésilienne de football, alors que l'attaquant se remet d'une blessure au mollet.

"Il restera dans le New Jersey afin d’optimiser la dernière phase de sa convalescence, en profitant des excellentes installations de l’hôtel The Ridge et du centre d’entraînement Columbia Park", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Le joueur de 34 ans a participé mercredi à des exercices avec le groupe après un échauffement à part, ballon au pied.

Neymar enchaîne un deuxième forfait dans ce Mondial

Il avait été limité auparavant à du travail individuel en salle avec des kinésithérapeutes et des préparateurs physiques.

Neymar continue de travailler pour retrouver sa condition physique et son rythme de match après s’être blessé au mollet droit lors de la défaite de son club brésilien, Santos, face à Coritiba le mois dernier (3-0).

Cette blessure est la dernière en date d'une série de pépins physiques pour le numéro 10 brésilien, qui n'a pas disputé la moindre minute avec la sélection nationale depuis près de trois ans.

Le Brésil compte un point dans le groupe C après son match nul contre le Maroc (1-1) pour son entrée en lice.