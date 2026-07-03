Mondial 2026 : L'Egypte sort l'Australie et attend l'Argentine ou le Cap-Vert

Pardon ? Qu'es ce tu baragouine®?
Ya un an il était banni pour propos rasciste... insultant, menaçant Et il continue et toujours pas banni
Alors là.... c'est plus pareil. 2026 au lieu de 2027.... Les clubs qui attendaient le 30 juin pour nous dépouiller de Greenwood à pas cher, ça sera pas possible. Idem pour les autres joueurs. Finalement Richard a plutôt bien négocié l'histoire.
Quel regret pour toi.... tu vois y a un an ton club etait dans une situation des plus délicates et la relégation en L2 etait vraiment tres présente. Considérant que les 2 olympiques sont plutôt dans une véritable concurrence saine je regrettais la situation de l’OL. .Je t'invite à continuer à soutenir l’OL, tu n’es pas obligé de nous insulter......
Les vautours qui espéraient pouvoir dépouiller l’OM vont devoir revoir à la hausse la valeur des joueurs..... désolé
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