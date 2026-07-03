Mondial 2026 : L'Egypte sort l'Australie et attend l'Argentine ou le Cap-Vert

Après une séance de tirs au but, l'Egypte a arraché son ticket pour la suite de la Coupe du Monde au détriment de l'Australie (1-1, 4 tab à 2).

Mieux entrés que leurs adversaires dans ce 16e de finale du Mondial, l'Egypte ouvrait rapidement le score, Ashour trompant le portier australien d'une superbe reprise de la tête (1-0, 13e). Mais l'Australie ne baissait pas les bras, même s'il fallait attendre la seconde période pour voir les Socceroos revenir au score, grâce à un but contre son camp de Hany (1-1, 55e). Les deux formations se rendaient coup pour coup, mais le score n'évoluait pas. A la dernière minute du temps réglementaire, Beach réalisait une parade extraordinaire alors que les Pharaons pensaient arracher la qualification (90+4e).

La prolongation ne donnant rien, il fallait recourir aux tirs au but pour savoir qui de l'Égypte ou de l'Australie affrontera le vainqueur du match à venir entre l'Argentine et le Cap-Vert au prochain tour. Histoire de perturber ses adversaires, le sélectionneur australien profitait des ultimes secondes pour changer de gardien, Beach laissant sa place à Ryan (119e).

Dans l'exercice des tirs au but, Souttar et Harrington rataient la cible pour l'Australie, tandis que les joueurs égyptiens faisaient un sans-faute. Les Pharaons seront donc au rendez-vous des 8ᵉ de finale le 7 juillet prochain à Atlanta contre le vainqueur de la rencontre entre l'Argentine et le Cap-Vert, laquelle se jouera à partir de minuit