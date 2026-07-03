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Mondial 2026 : L'Egypte sort l'Australie et attend l'Argentine ou le Cap-Vert

Mondial 202603 juil. , 22:55
parClaude Dautel
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Après une séance de tirs au but, l'Egypte a arraché son ticket pour la suite de la Coupe du Monde au détriment de l'Australie (1-1, 4 tab à 2).
Mieux entrés que leurs adversaires dans ce 16e de finale du Mondial, l'Egypte ouvrait rapidement le score, Ashour trompant le portier australien d'une superbe reprise de la tête (1-0, 13e). Mais l'Australie ne baissait pas les bras, même s'il fallait attendre la seconde période pour voir les Socceroos revenir au score, grâce à un but contre son camp de Hany (1-1, 55e). Les deux formations se rendaient coup pour coup, mais le score n'évoluait pas. A la dernière minute du temps réglementaire, Beach réalisait une parade extraordinaire alors que les Pharaons pensaient arracher la qualification (90+4e).
La prolongation ne donnant rien, il fallait recourir aux tirs au but pour savoir qui de l'Égypte ou de l'Australie affrontera le vainqueur du match à venir entre l'Argentine et le Cap-Vert au prochain tour. Histoire de perturber ses adversaires, le sélectionneur australien profitait des ultimes secondes pour changer de gardien, Beach laissant sa place à Ryan (119e).
Dans l'exercice des tirs au but, Souttar et Harrington rataient la cible pour l'Australie, tandis que les joueurs égyptiens faisaient un sans-faute. Les Pharaons seront donc au rendez-vous des 8ᵉ de finale le 7 juillet prochain à Atlanta contre le vainqueur de la rencontre entre l'Argentine et le Cap-Vert, laquelle se jouera à partir de minuit

World Cup

03 juillet 2026 à 20:00
Australie
Hany Eldemerdash55'(og)
1
1
Match terminé
Égypte
Ashour13'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
120
Y. Ibrahim El Hanafi
EgyptÉgypte
Remplacement
120
ENTRE
M. Saber
EgyptÉgypte
SORT
M. Attia
EgyptÉgypte
Remplacement
119
ENTRE
M. Ryan
AustraliaAustralie
SORT
P. Beach
AustraliaAustralie
Remplacement
106
ENTRE
H. Abdel Karim
EgyptÉgypte
SORT
O. Marmoush
EgyptÉgypte
Voir Les Détails Complets Du Match
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McCourt : 80ME et un an pour sauver l'OM

Ya un an il était banni pour propos rasciste... insultant, menaçant Et il continue et toujours pas banni

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Alors là.... c'est plus pareil. 2026 au lieu de 2027.... Les clubs qui attendaient le 30 juin pour nous dépouiller de Greenwood à pas cher, ça sera pas possible. Idem pour les autres joueurs. Finalement Richard a plutôt bien négocié l'histoire.

McCourt : 80ME et un an pour sauver l'OM

Quel regret pour toi.... tu vois y a un an ton club etait dans une situation des plus délicates et la relégation en L2 etait vraiment tres présente. Considérant que les 2 olympiques sont plutôt dans une véritable concurrence saine je regrettais la situation de l’OL. .Je t'invite à continuer à soutenir l’OL, tu n’es pas obligé de nous insulter......

McCourt : 80ME et un an pour sauver l'OM

Les vautours qui espéraient pouvoir dépouiller l’OM vont devoir revoir à la hausse la valeur des joueurs..... désolé

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
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