Mondial 2026 : Le Cap-Vert qualifié, le Cameroun barragiste

En s'imposant 3 à 0 ce lundi face à l'Eswatini, dans un Estádio Nacional de Cabo Verde archi comble, le Cap-Vert s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour le Mondial 2026.

Pourtant, la formation capverdienne était dans un groupe dans lequel le Cameroun était le favori logique. Mais l'équipe du pays qui ne compte que 530.000 habitants a réussi cet exploit. De leur côté, les Lions Indomptables se sont contentés d'un triste nul (0-0) face à l'Angola et devront passer par la voie toujours très risquée des barrages pour essayer d'obtenir un ticket pour la Coupe du monde qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 et sera organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.