Mondial 2026 : L’Angleterre et la Croatie qualifiés

L’Angleterre a fait le travail face au Panama dans un match débridé, avec une victoire 2-0 grâce à des buts de Bellingham et Kane, ses deux leaders offensifs. En 16e de finale, les Three Lions affronteront le Sénégal.

De son côté, la Croatie devait s’imposer pour prendre la deuxième place, et s’en est sorti en dominant le Ghana 2-1. La Croatie affrontera le deuxième du groupe où figurent le Portugal et la Colombie, qui s’affrontent cette nuit.