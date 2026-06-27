Mondial 2026 : L’Angleterre et la Croatie qualifiés

En 2022... c'était aussi le braquage du siècle pour l'argentine qui ne devait jamais arriver en finale de la Coupe du Monde.
toi pas comprendre qu'en fasse des dettes il y a du capital....mais faut savoir lire et comprendre un bilan et un compte de résultat. Mais vu ton QI ca doit passer trop haut pour toi. Le Stade c'est 300 a 400 M€, + les joueurs 300 M€ source transfertmark. L'OL est propriétaire, des terrains, du centre d'entrainement, du stade, et de l'academie... Et pour ton information le bilan de l'OM fourni par la LFP montre une dette de plus de 400 Millions. Je t'invite donc a te documenter avant de l'ouvrir sans savoir.
Foot 01, créateur de contenu qui se goinfre avec les trolls lyonnaise et parisienne... 😁⚽👊
600 millions de dettes et ce club a le droit de recruter.....
Tu racontes n'importe quoi le multi compte... Première et dernière fois que je te réponds
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