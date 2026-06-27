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Mondial 2026 : L’Angleterre et la Croatie qualifiés

Mondial 202628 juin , 1:04
parGuillaume Conte
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L’Angleterre a fait le travail face au Panama dans un match débridé, avec une victoire 2-0 grâce à des buts de Bellingham et Kane, ses deux leaders offensifs. En 16e de finale, les Three Lions affronteront le Sénégal. 
De son côté, la Croatie devait s’imposer pour prendre la deuxième place, et s’en est sorti en dominant le Ghana 2-1. La Croatie affrontera le deuxième du groupe où figurent le Portugal et la Colombie, qui s’affrontent cette nuit. 
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France-Argentine en finale, le scénario est écrit

En 2022... c'était aussi le braquage du siècle pour l'argentine qui ne devait jamais arriver en finale de la Coupe du Monde.

L’OL va payer la folie de Textor pendant 7 ans

toi pas comprendre qu'en fasse des dettes il y a du capital....mais faut savoir lire et comprendre un bilan et un compte de résultat. Mais vu ton QI ca doit passer trop haut pour toi. Le Stade c'est 300 a 400 M€, + les joueurs 300 M€ source transfertmark. L'OL est propriétaire, des terrains, du centre d'entrainement, du stade, et de l'academie... Et pour ton information le bilan de l'OM fourni par la LFP montre une dette de plus de 400 Millions. Je t'invite donc a te documenter avant de l'ouvrir sans savoir.

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

Foot 01, créateur de contenu qui se goinfre avec les trolls lyonnaise et parisienne... 😁⚽👊

OL : Mads Bidstrup est arrivé à Lyon

600 millions de dettes et ce club a le droit de recruter.....

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

Tu racontes n'importe quoi le multi compte... Première et dernière fois que je te réponds

Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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4
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5
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