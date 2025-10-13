Mondial 2026 : La Belgique et l'Allemagne respirent mieux

NON MA PETITE KENNY, un match nul a l extérieur ne sera jamais un mauvais score tant qu' on gagne chez nous ( MEME SI LES SAUVAGES, INCULTES SIFFLENT NOS JOUEURS) Tu es grillé ici avec tes trolls et tes attaques puérile SOIT UN HOMME et fais ce que Doug te demande ok
On est suffisants, individuellement et collectivement.
Maignan doit sortir dans les pieds sur le deuxième but.
Je pensais vraiment en voir plus oui. Notre défense prend un premier but ridicule et le deuxième sur une étourderie, ils sont à l'amende mais effectivement comme le dis je m'attendais à plus de vivacité et de situations de nos offensifs. Mon enthousiasme me joue probablement des tours. Il faut dire que j'ai connu moins d'abondance dans nos choix offensifs avec les bleus.
Apportons de la nuance et voyons les matchs. Le football ne s'analyse pas en un mot.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
🚨 🇧🇪 Les Diables Rouges s’imposent à Cardiff face au Pays de Galles ! 🏴 3⃣ points très importants en vue d’une qualification directe pour le prochain Mondial ! ✅ L’Amérique du Nord, on arrive !!! 🇺🇸🇲🇽🇨🇦 📸 @UEFAEURO