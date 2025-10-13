Mondial 2026 : La Belgique et l'Allemagne respirent mieux

Dans la course au Mondial 2026, l'Allemagne et la Belgique sont aux commandes dans leur groupe et sont donc en ballotage favorable.

En déplacement en Irlande du Nord, l'Allemagne a décroché une précieuse victoire (0-1), puisque dans le même temps la Slovaquie s'est également imposée (2-0) au Luxembourg. Les deux pays sont à égalité avant les deux dernières journées de cette phase de qualification. De son côté, la Belgique, rapidement menée au score au Pays de Galles, a réussi à revenir avec les trois points de Cardiff grâce à son succès 4 à 2. Au classement du groupe J, les Belges sont seuls en tête avec un point d'avance sur la Macédoine du Nord, tenu en échec par le Kazakhstan, où la formation de Rudi Garcia se déplacera avant de recevoir le Liechtenstein lors de la dernière journée.