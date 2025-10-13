ICONSPORT_273655_0113
Kevin de Bruyne Belgique

Mondial 2026 : La Belgique et l'Allemagne respirent mieux

Mondial 202613 oct. , 22:55
parClaude Dautel
0
Dans la course au Mondial 2026, l'Allemagne et la Belgique sont aux commandes dans leur groupe et sont donc en ballotage favorable. 
En déplacement en Irlande du Nord, l'Allemagne a décroché une précieuse victoire (0-1), puisque dans le même temps la Slovaquie s'est également imposée (2-0) au Luxembourg. Les deux pays sont à égalité avant les deux dernières journées de cette phase de qualification. De son côté, la Belgique, rapidement menée au score au Pays de Galles, a réussi à revenir avec les trois points de Cardiff grâce à son succès 4 à 2. Au classement du groupe J, les Belges sont seuls en tête avec un point d'avance sur la Macédoine du Nord, tenu en échec par le Kazakhstan, où la formation de Rudi Garcia se déplacera avant de recevoir le Liechtenstein lors de la dernière journée.
0
Articles Recommandés
Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

Didier Deschamps&nbsp;
Equipe de France

EdF : La défense gâche tout en Islande, Deschamps a la rage

ICONSPORT_273378_0350
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de lundi

ICONSPORT_273651_0056
Equipe de France

Islande-France : Un point c'est tout

Fil Info

00:00
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
23:01
EdF : La défense gâche tout en Islande, Deschamps a la rage
23:00
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de lundi
22:44
Islande-France : Un point c'est tout
22:40
Zidane amoureux de deux génies du PSG
22:20
Emerson à l'OM, West Ham voulait tout gâcher
22:00
PSG : Le retour de Marquinhos retardé
21:30
PSG : Dembélé, l'homme qui valait 100 ME
21:00
OL : 11 coachs en 10 ans, il y a pourtant pire en Ligue 1

Derniers commentaires

Islande-France : Un point c'est tout

NON MA PETITE KENNY, un match nul a l extérieur ne sera jamais un mauvais score tant qu' on gagne chez nous ( MEME SI LES SAUVAGES, INCULTES SIFFLENT NOS JOUEURS) Tu es grillé ici avec tes trolls et tes attaques puérile SOIT UN HOMME et fais ce que Doug te demande ok

Islande-France : Un point c'est tout

On est suffisants, individuellement et collectivement.

Islande-France : Un point c'est tout

Maignan doit sortir dans les pieds sur le deuxième but.

Islande-France : Un point c'est tout

Je pensais vraiment en voir plus oui. Notre défense prend un premier but ridicule et le deuxième sur une étourderie, ils sont à l'amende mais effectivement comme le dis je m'attendais à plus de vivacité et de situations de nos offensifs. Mon enthousiasme me joue probablement des tours. Il faut dire que j'ai connu moins d'abondance dans nos choix offensifs avec les bleus.

Islande-France : Un point c'est tout

Apportons de la nuance et voyons les matchs. Le football ne s'analyse pas en un mot.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading