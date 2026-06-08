Désiré Doué
Désiré Doué, buteur avec le Paris Saint-Germain

Mondial 2026 : A l'image des Doué, quand des frères deviennent rivaux

Mondial 202608 juin , 18:00
parFoot01 avec Reuters
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Quatre fratries s'affronteront lors de la Coupe du monde, chacune sous les couleurs d'un pays différent. En France, on sera évidemment attentif aux frères Désiré et Guéla Doué.
Désire Doué et son frère aîné Guéla sont nés en France, mais alors que Désiré, jeune espoir du Paris Saint-Germain, joue pour les Bleus, Guéla est arrière latéral pour la Côte d’Ivoire, pays d’origine de leur père.
Les frères Williams, Inaki et Nico, sont tous deux nés au Pays basque, et Nico, âgé de 23 ans, a été élu meilleur joueur du match lorsque l'Espagne a battu l'Angleterre en finale du Championnat d'Europe il y a deux ans.
Son frère aîné Inaki, qui fêtera ses 32 ans la semaine prochaine, a lui aussi joué une fois pour l’Espagne. Cependant, uniquement lors d’un match amical, ce qui lui a permis, après une interruption, de changer d’allégeance et de se déclarer pour le Ghana, le pays d’où ses parents ont émigré.
L'équipe du Ghana compte également dans ses rangs le défenseur Derrick Luckassen, âgé de 30 ans et né aux Pays-Bas, qui a été ajouté à la dernière minute à la sélection pour la Coupe du monde en remplacement d'un blessé et rejoint son demi-frère Brian Brobbey pour le tournoi.
Brobbey, 24 ans, est attaquant remplaçant pour les Pays-Bas et aborde le tournoi au Canada, au Mexique et aux États-Unis après une excellente deuxième moitié de saison en Premier League avec Sunderland. Ils ont la même mère mais des pères différents.
L'Australie a sélectionné le défenseur central d'origine écossaise Harry Souttar, 27 ans, tandis que son frère aîné de deux ans, John, jouera pour l'Écosse. Ils sont nés à Aberdeen, mais leur mère est australienne, et Harry a changé d'allégeance il y a sept ans après avoir été sélectionné en équipe junior écossaise.
Au cours de la phase préliminaire du tournoi, aucune rencontre n'est prévue entre les deux frères, mais la semaine dernière encore, Désiré a regardé depuis les tribunes à Nantes Guéla marquer le premier but qui a permis aux Ivoiriens de battre la France 2-1 lors d'un match amical de préparation.

LES FRÈRES SE SONT TAQUINÉS AVANT LE MATCH

"Bien sûr, on s’est un peu taquinés avant le match", a déclaré Guela aux journalistes après coup. “Au final, on est une famille et on est très heureux l’un pour l’autre.
Les deux frères, nés à Angers dans le nord-ouest de la France, ont fait leurs premiers pas ensemble au Stade Rennais, mais Guéla, de trois ans son aîné, a été éclipsé par le talent prodigieux de son cadet, qui l’a conduit au PSG et lui a permis de remporter deux titres consécutifs en Ligue des champions.
L’exode vers l’Europe au cours des dernières décennies a ouvert un vaste vivier de talents pour les équipes nationales africaines qui puisent dans les rangs de la diaspora pour recruter leurs joueurs.
Des participants à la Coupe du monde comme l’Algérie, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie comptent plus de joueurs nés en Europe que de joueurs nés dans leur pays d’origine dans leur effectif de 26 joueurs.
Il n’y a eu qu’un seul cas de frères s’affrontant lors de la Coupe du monde, et cela s’est produit lors de deux tournois consécutifs, en 2010 et en 2014.
Jérôme Boateng évoluait en défense pour l'Allemagne face à son demi-frère aîné Kevin-Prince, qui portait les couleurs du Ghana, lors d'une victoire 1-0 des Allemands à Johannesburg.
Quatre ans plus tard, les deux frères se sont retrouvés à nouveau dans des camps opposés à Fortaleza, lors d’un match de groupe qui s’est soldé par un score de 2-2.
Bien sûr, c'était quelque chose de spécial, mais d'une certaine manière, c'était aussi différent quatre ans plus tard”, a déclaré Jérôme Boateng.
"En 2010, c'était vraiment quelque chose de nouveau, d'extraordinaire. Je ne veux pas dire que c'est devenu banal – car une Coupe du monde n'est jamais banale. Mais nous nous sommes aussi affrontés plusieurs fois en Bundesliga”, a-t-il ajouté.
Rédigé par Mark Gleeson au Cap, version française Olivier Cherfan)
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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