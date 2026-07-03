Mexique-Angleterre avancé à dimanche à 20h, France-Paraguay également décalé ?

Pour l'instant programmé lundi à 2 heures du matin, l'affiche entre le Mexique et l'Angleterre pourrait finalement se dérouler dimanche soir à 20 heures. La météo au-dessus de l'Azteca de Mexico s'annonce terrible et la FIFA réfléchit à changer le calendrier afin de ne pas prendre de risques. Et l'on parle également d'un changement de calendrier pour France-Paraguay prévu samedi soir.

Sky Sports affirment que du côté de la FIFA on envisage de plus en plus sérieusement d'avancer l'heure du coup d'envoi de cette rencontre très attendue. Ce Mexique-Angleterre devrait en effet commencer dimanche à 20 heures, une heure qui éviterait les soucis météorologiques, et qui ferait le bonheur des téléspectateurs anglais, et des pubs britanniques. Thomas Tuchel l'avait dit avec malice en conférence de presse, il recommandait aux parents anglais de faire des mots d'excuse à leurs enfants afin qu'ils puissent voir le huitième de finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et le Mexique dont le coup d'envoi est prévu à 2 heures du matin lundi. Cependant, le sélectionneur des Three Lions va peut-être recevoir le coup de main de la météo. En effet, la BBC etaffirment que du côté de la FIFA on envisage de plus en plus sérieusement d'avancer l'heure du coup d'envoi de cette rencontre très attendue. Ce Mexique-Angleterre devrait en effet commencer dimanche à 20 heures, une heure qui éviterait les soucis météorologiques, et qui ferait le bonheur des téléspectateurs anglais, et des pubs britanniques.

Comme le fait remarquer la presse anglaise, les règles de la FIFA permettent à l'instance mondiale du football « d'annuler, de reprogrammer ou de déplacer les matchs du Mondial 2026 à sa seule discrétion ». Les médias mexicains affirment même que la décision a déjà été prise et sera rapidement communiquée par la FIFA, le Mexique et l'Angleterre ayant déjà été prévenus de ce changement de programmation et donc d'organisation. Les amateurs de football en Europe apprécieront ce changement d'autant que dans la foulée de ce choc, ils auront ensuite au menu le match Brésil-Norvège qui débute à 22 heures.

Ben Jacobs, journaliste anglais qui suit le Mondial 2026, révèle que d'autres affiches pourraient devoir changer de programmation car la météo s'annonce particulièrement chaude et électrique dans les jours qui viennent. Notamment celle entre la France et le Paraguay prévue samedi soir à 23h à Philadelphie où l'on annonce des températures de 37 degrés et d'énormes menaces orageuses. Là aussi, des décisions doivent être rapidement prises par la FIFA.