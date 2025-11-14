L’Italie se fait insulter, Gattuso accuse l’Afrique

L'Italie à 99,9 % de chances de passer par les barrages pour essayer de se qualifier à la Coupe du monde. Cela ne plait pas du tout à Gennaro Gattuso.

En grande difficulté une nouvelle fois dans son groupe éliminatoires de la Coupe du monde , l’Italie va devoir passer par les barrages, à moins de mettre un 9-0 à la Norvège lors du dernier match. Cette deuxième place a été assurée ce jeudi soir par le biais d’un succès 2-0 en Moldavie. Une victoire pénible qui s’est dessinée dans les derniers instants de la rencontre. Les supporters de la Nazionale présents à Chisinau n’ont pas manqué de faire savoir leur déception de voir leur équipe balbutier encore leur football.

Les joueurs italiens ont été invités à « aller travailler plutôt que jouer au football », et d’autres insultes qui démontrent la lassitude des tifosis. « Cela me rend malade d’entendre ça. Il y a 500 supporters qui se déplacent pour voir leur équipe pour insulter leurs joueurs, je ne l’accepte pas », a déploré le nouvel sélectionneur de l’Italie Gennaro Gattuso.

L’ancien milieu de terrain du Milan AC était visiblement énervé, et il s’en est même pris au trop faible nombre de qualifiés dans la zone Europe pour la Coupe du monde. « En 1994, il y avait deux équipes africaines à la Coupe du monde (3 en réalité, Cameroun, Maroc et Nigéria). Maintenant, il en ont plein et ça continue d’augmenter. A mon époque, la meilleure équipe de chaque groupe se qualifiait, et les meilleurs deuxièmes également. Nous avons 18 points, et nous devons encore jouer des matchs pour nous qualifier, cela ne me semble pas juste », a dénoncé Gennaro Gattuso.

La Coupe du monde 2026 marque le passage de la compétition à 46 nations qualifiés. Si l’Europe a vu son quota passer de 13 à 16, les autres continents ont vu leur nombre de participants exploser. L’Afrique, l’Océanie, l’Amérique Centrale et l’Asie ont quasiment deux fois plus de pays qualifiés qu’avant. Une injustice aux yeux de Gennaro Gattuso, qui a visiblement l’Afrique et ses neuf pays qualifiés dans le viseur.