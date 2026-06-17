Lionel Messi pleure en plein match, il s'explique

Auteur d'un triplé contre l'Algérie, Lionel Messi était visiblement très touché sur le plan mental. En effet, le désormais co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde a fondu en larmes après son premier but.

Lionel Messi n'est pas du genre à montrer ses états d'âme, mais pourtant, alors qu'il entame ce qui sera sa dernière Coupe du Monde, la star argentine a montré une faille dans la cuirasse à l'occasion du premier match contre l'Algérie. Après avoir ouvert le score à la 17e minute, celui qui a gagné huit fois le Ballon d'Or a tout simplement fondu en larmes, avant de se cacher le visage dans son maillot. Une séquence pour le moins étonnante, Lionel Messi n'ouvrant pas là son tableau de chasse, puisqu'il est désormais à égalité avec Miroslav Klose, meilleur buteur dans l'histoire du Mondial avec 16 buts. Cependant, après la rencontre, la Pulga a accepté d'en dire plus sur ce qui l'a fait pleurer.

Lionel Messi a connu des soucis extra-sportifs

« J’ai pleuré après le premier but, oui… mais c’était quelque chose de complètement sans rapport avec le football. J’ai traversé des jours difficiles, mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers car ils ont toujours été à mes côtés, me donnant beaucoup de force », a reconnu Lionel Messi, sans en dire plus sur la nature de son problème extra-sportif. Rien à avoir avec son épouse, à priori, puisque cette dernière était au stade avec ses enfants, et a tenu à saluer l'incroyable triplé de son mari sur les réseaux sociaux. « Allez l'Argentine !!! Toujours avec toi @leomessi !!!! Tu es incroyable !! », a lancé Antonella Roccuzzo.

La famille Messi est là

De son côté, Lionel Messi peut s'estimer heureux d'avoir fini le match sans avertissement. Car en Algérie nombreux sont ceux qui pensent que la star argentine doit à son statut le fait d'avoir échappé à un avertissement, et même à une expulsion, suite à une faute grossière sur un joueur algérien peu après l'ouverture du score pour l'Argentine. Visiblement, entre ce geste et ses larmes, Messi avait les nerfs à vif.