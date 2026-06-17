Lionel Messi a choqué le monde

Lionel Messi pleure en plein match, il s'explique

Mondial 202617 juin , 9:40
parClaude Dautel
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Auteur d'un triplé contre l'Algérie, Lionel Messi était visiblement très touché sur le plan mental. En effet, le désormais co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde a fondu en larmes après son premier but.
Lionel Messi n'est pas du genre à montrer ses états d'âme, mais pourtant, alors qu'il entame ce qui sera sa dernière Coupe du Monde, la star argentine a montré une faille dans la cuirasse à l'occasion du premier match contre l'Algérie. Après avoir ouvert le score à la 17e minute, celui qui a gagné huit fois le Ballon d'Or a tout simplement fondu en larmes, avant de se cacher le visage dans son maillot. Une séquence pour le moins étonnante, Lionel Messi n'ouvrant pas là son tableau de chasse, puisqu'il est désormais à égalité avec Miroslav Klose, meilleur buteur dans l'histoire du Mondial avec 16 buts. Cependant, après la rencontre, la Pulga a accepté d'en dire plus sur ce qui l'a fait pleurer.

Lionel Messi a connu des soucis extra-sportifs

« J’ai pleuré après le premier but, oui… mais c’était quelque chose de complètement sans rapport avec le football. J’ai traversé des jours difficiles, mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers car ils ont toujours été à mes côtés, me donnant beaucoup de force », a reconnu Lionel Messi, sans en dire plus sur la nature de son problème extra-sportif. Rien à avoir avec son épouse, à priori, puisque cette dernière était au stade avec ses enfants, et a tenu à saluer l'incroyable triplé de son mari sur les réseaux sociaux. « Allez l'Argentine !!! Toujours avec toi @leomessi !!!! Tu es incroyable !! », a lancé Antonella Roccuzzo.
La famille Messi est là
La famille Messi est là
De son côté, Lionel Messi peut s'estimer heureux d'avoir fini le match sans avertissement. Car en Algérie nombreux sont ceux qui pensent que la star argentine doit à son statut le fait d'avoir échappé à un avertissement, et même à une expulsion, suite à une faute grossière sur un joueur algérien peu après l'ouverture du score pour l'Argentine. Visiblement, entre ce geste et ses larmes, Messi avait les nerfs à vif.
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Derniers commentaires

Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France

J'adore Dembele... après l'avoir bien massacré mdr ce niveau d'hypocrisie ! QU'est ce que tu en sais que dembele sera pas bon en pointe avec l'edf? c'est ta boule de cristal qui te l'a dit? Arrete de te la raconter t'a rien d'un spécialiste mdr

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a paris il profite d'un systeme fait pour lui chose que l'edf ne peut pas faire

Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France

mais tu es buté comme mec, tu peux mettre dembele en pointe que ce seras pareil arretere de comparer le PSG et EDF pas la meme animation pas les meme joueurs tu es en train de dire que dembele sa carriere a commencer ya 1ans et demie? rater des controles des passes, c'est parce qu'il est pas 9? dembele a plus jouer ds sa carriere en ailier et aussi en 10 a dortmund avec aubameyang devant lui. la semaine derniere vous disiez mbappé vient gener dembele !! pourquoi avec olise ca marche ? alors j'asore dembele mais faut juste etre objectif et qu'il doit hausser son niveau peu importe le poste

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