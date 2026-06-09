Les USA retirent les billets aux supporters de l'Iran

La Fédération iranienne de football a annoncé mardi que son quota de billets pour la Coupe du monde lui avait été retiré à quelques jours du début du tournoi, privant ainsi les supporters ayant déjà organisé leur voyage de la possibilité d'assister aux matches de leur équipe.

La Coupe du monde débute jeudi et l'Iran doit disputer ses deux premiers matches du groupe G à Los Angeles, contre la Nouvelle-Zélande le 15 juin et la Belgique le 21 juin, avant d'affronter l'Égypte à Seattle le 26 juin.

La fédération iranienne (FFIRI) a déclaré dans un communiqué avoir déjà commencé la vente des billets sans pouvoir désormais les fournir, "malgré le fait que de nombreux supporters iraniens, se fiant à la procédure officiellement annoncée, avaient déjà pris les dispositions nécessaires pour assister aux matches".

"Priver les supporters iraniens de l'accès à leur quota légal et officiel de billets est une action contraire à l'esprit qui régit les compétitions internationales et au principe d'égalité entre les pays participants", a-t-elle ajouté.

"Cette situation soulève de sérieuses questions quant à l'ingérence de considérations non sportives et politiques dans l'organisation du plus grand événement footballistique mondial."

Chaque fédération participante à la Coupe du monde reçoit 8% des billets pour chacun de ses matches, à attribuer aux supporters selon ses propres critères.

'PRINCIPES DE NEUTRALITÉ'

La FFIRI n’a pas précisé qui avait pris la décision de retenir les billets, mais a exhorté la Fifa, l’instance dirigeante du football, à respecter "les principes de neutralité, d’équité et les règlements en vigueur" et l’a appelée à empêcher que des problèmes hors du terrain ne jettent une ombre sur le tournoi.

Dans une déclaration faite mardi à Reuters, la Fifa a déclaré qu'elle travaillait "en étroite collaboration avec la Fédération iranienne de football afin de trouver des solutions conformes qui maximisent les chances pour les supporters iraniens d’assister aux matches."

La participation de l'Iran à la Coupe du monde a été entourée d'incertitude depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes contre la République islamique fin février, déclenchant un conflit régional.

La fédération iranienne a négocié à la dernière minute le transfert du camp de base de l'équipe de l'Arizona au Mexique, en raison notamment de l'incertitude quant à l'octroi de visas pour entrer aux États-Unis.

Washington a accordé des visas à tous les joueurs vendredi, à seulement 10 jours de leur premier match, mais plusieurs personnes encadrant l'équipe n'en ont pas obtenu, notamment des "membres clés de la direction et de l'administration", selon la FFIRI.

Un responsable américain a déclaré vendredi à Reuters que l'administration avait délivré "les visas nécessaires pour que l'Iran puisse participer à la Coupe du monde."

La Fifa a pour sa part indiqué mardi que son secrétaire général, Mattias Grafstrom, avait eu une "discussion positive" avec le président de la FFIRI, Mehdi Taj, après l'arrivée de l'équipe à son camp de base.

"L'équipe étant désormais au Mexique, la Fifa poursuivra le dialogue et la collaboration avec la FFIRI afin de garantir que l'expérience de l'équipe et de la délégation soit positive", a déclaré Mattias Grafstrom dans un communiqué.