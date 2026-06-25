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Le Mexique reçu neuf sur neuf

Mondial 202625 juin , 7:30
parCorentin Facy
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3e journée du Mondial 2026
République Tchèque-Mexique : 0-3
Afrique du Sud-Corée du Sud : 1-0
Dénouement du groupe A cette nuit et nouvelle victoire du Mexique, qui termine la phase de groupes avec neuf points sur neuf. L’Afrique du Sud créé la surprise en battant de son côté la Corée du Sud et en terminant deuxième. 
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Derniers commentaires

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

Ça serait formidable. Mais je n'y crois pas du tout.

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

il n'a que 27 ans

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

lol tu te fais tellement honte.... tu finis par le croire. qd tu sors de ton HLM dans ta cité de Seine ST Denis, tu as l impression d etre sur le vieux port ! pas porc hein; ça passe pas dans ton hall d entrée...

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

whaouuuuu cette vanne. t as fais une école ou c est un don?

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

Cette blague.......

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
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00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
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Le Havre
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