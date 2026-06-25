Le Mexique reçu neuf sur neuf

Ça serait formidable. Mais je n'y crois pas du tout.
il n'a que 27 ans
lol tu te fais tellement honte.... tu finis par le croire. qd tu sors de ton HLM dans ta cité de Seine ST Denis, tu as l impression d etre sur le vieux port ! pas porc hein; ça passe pas dans ton hall d entrée...
whaouuuuu cette vanne. t as fais une école ou c est un don?
Cette blague.......
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading